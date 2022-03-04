رئيس صندوق المأذونين: قانون الزواج الجديد في صالح المواطنين.. ويحد من حالات الطلاق

قال الشيخ إبراهيم سليم، رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين، إنه يجب أن يكون هناك كشف طبي بشكل حازم وجدي على العروسين المقبلين على الزواج، لأن ما يحدث حاليا كشف صوري على الأفراد، وأقصى ما يتم عمله هو صورة دم فقط.

وأضاف رئيس صندوق المأذونين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلالمي محمد موسى على قناة الخدث اليوم، أنه إذا تم توقيع الكشف الطبي بشكل سليم وعلمي على أن يكون الكشف نفسي وعضوي وجسدي وعقلي سيكون تكلفته مرتفعة على العروسين، موضحا أن هناك 900 ألف كشف طبي في هذا الشأن وهو ما يشكل عبئا على الدولة.

وتابع أن توقيع الكشف الطبي على العروسين فكرة جيدة وفي صالح المواطنين، وستحد من حالات الطلاق في المجتمع وذلك لأ كل طرف في الحياة الزوجية سيكون على علم بالمشكلات الصحية لشريكه.

