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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس رابطة البريميرليج يرحب بقرار إبراموفيتش ببيع نادي تشيلسي

صدى البلد

رحب رئيس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ريتشارد ماسترز، بقرار رومان أبراموفيتش، بيع نادي تشيلسي.

وقال ماسترز خلال قمة فاينانشيل تايمز بيزنس لكرة القدم في لندن "لقد تصاعد الوضع بسرعة خلال الأيام السبعة الماضية، وقد توصل أبراموفيتش إلى النتيجة الصحيحة".

وتابع "الوضع لا يُحتمل. إنه قرار مرحب به، من أجل خير الجميع، بما في ذلك الجماهير".

وقبل ساعات من الإعلان عن البيع رسميًا، كشف هانزيورج فايس، أحد أغنى رجال سويسرا، أنه عُرض عليه و3 أشخاص آخرين فرصة، شراء البلوز.

وقال ماسترز في هذا الصدد "أسرع بيع سجلناه حتى الآن هو 10 أيام. لا أقول إنه من المستحيل كسر هذه الفترة الزمنية، ولكن من حيث المبدأ، يستغرق البيع عدة أسابيع".

وتابع "كل هذا يتوقف على مدى تعقيد الصفقة وعدد المالكين المحتملين. إذا المعلومات سهلة الفهم وتوفر لنا جميع الإجابات الصحيحة، يمكن القيام بذلك بسرعة نسبيًا".

وأوضح ماسترز أن الدوري الإنجليزي الممتاز يدرس تعليق أو إنهاء صفقته مع القنوات الروسية.

من جهة أخرى، أعرب أنصار البلوز عن امتنانهم لأبراموفيتش الذي جعل ناديهم أحد أقوى الفرق وأكثرها تنافسية في أوروبا منذ وصوله في 2003.

وجاء في بيان لرابطة المشجعين "تود الرابطة أن تعرب عن امتنانها للسيد أبراموفيتش على عاطفته وشغفه وتفانيه في تشيلسي".

وتابع البيان "بفضل دعمه، حققنا نجاحًا غير مسبوق خلال عهده. مشجعو البلوز لن ينسوا أبدا كل ما فعله لنادينا. شكرًا لك سيد أبراموفيتش".

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