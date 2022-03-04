وزيرة الطاقة الأمريكية: مفاعلات محطة زابوروجيا في أوكرانيا محمية

أعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر جرانهولم، اليوم الجمعة، أن مفاعلات محطة زابوروجيا الأوكراية محمية بمنشآت احتواء قوية، مشيرةً إلى أنه جاري إغلاق المفاعلات بأمان، بعد الحريق الذي اندلع بالمبنى الإداري فيها.

وأضافت الوزيرة الأمريكية: "فعّلنا فريق الاستجابة للحوادث النووية ونراقب الأحداث بمحطة زابوريجيا الأوكرانية".

ومنذ قليل، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع مسؤول في الأمن النووي بوزارة الطاقة الأمريكية للاطلاع على تطورات الموقف بمحطة زابوروجيا.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن تحدث هاتفيًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حول الحريق الذي اندلع بمحطة زابوروجيا النووية نتيجة القصف الروسي لها.

وأوضح البيان: "بايدن انضم لنظيره الأوكراني في دعوة روسيا للسماح لفرق الإطفاء بالوصول لمكان الحريق في زابوريجيا".

كما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن محطة زابوريجيا يوجد بها 6 مفاعلات نووية، وإذا انفجر أحدها نتيجة للحريق الذي اندلع بالمبنى الإداري بها، فستكون كارثة كبيرة.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "حرصنا على حماية محطة زابوريجيا من مخاطر القصف الروسي، وندعو إلى السماح بإجلاء آلاف المواطنين من منطقة محطة زابوريجيا".

وتابع زيلينسكي: "القوات الروسية تعمدت قصف محطة زابوريجيا"، مشيرًا إلى أن روسيا هددت في السابق بتدمير العالم بالسلاح النووي.

فيما حذر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، من أن استمرار الهجمات الروسية على محطة زابوريجيا، المتواجدة بالقرب من بلدية إنرجودار الأوكرانية، سيسفر عن انفجار نووي أكبر 10 مرات من كارثة تشيرنوبل.

وأضاف كولييا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الجيش الروسي يطلق النيران من جميع الجهات على محطة زابوريجيا النووية".

وتابع الوزير الأوكراني: "على القوات الروسية وقف إطلاق النار على محطة زابوريجيا النووية والسماج بإدخال رجال الإطفاء وإنشاء منطقة أمنة".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مديرها، رفاييل جروسي، تحدث هاتفيًا مع زيلينسكي شأن استهداف المحطة، فيما أعلن مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحث مع التطورات على الأرض.



