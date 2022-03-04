عمرو دياب يلتقي وليد توفيق في دبي صدفة



نشر الفنان اللبناني وليد توفيق صورة جديدة له تجمعه بالهضبة عمرو دياب، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وعلق وليد توفيق على الصورة قائلا: "صدفة جمعتني بالفنان عمرو دياب في مطعم النامس في دبي".

طرح النجم اللبنانى وليد توفيق مؤخراً أحدث أغانيه بعنوان "دكتور فى الحب" بتوقيع المخرج جاد شويرى، وظهر توفيق خلال البرومو وكأنهم يصورون فيلما سينمائيا ويجسد شويرى دور المخرج بالكليب.



وكانت آخر أعمال المطرب اللبنانى وليد توفيق أغنية "يا قلب حاجى تعن"، وهى من كلمات الدكتورة نادين أسعد والحان وليد توفيق وتوزيع شيرو، والأغنية من اللون الطربى اللبنانى