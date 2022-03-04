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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا ملاح تستعرض جمالها في الجيم| صور

رانيا ملاح
رانيا ملاح

 


نشرت الفنانة رانيا ملاح صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".


وظهرت رانيا ملاح بإطلالة رياضية من داخل الجيم، ارتدت تي شيرت اسود كم ونسقت معه بنطلون ليجن ،ذا الألوان المتداخلة ،وانتعلت حذاًء رياضيا باللون الابيض .


وأما من الناحية الجمالية لم تتكلف" رانيا" كثيرا فى أطلالتها ،تاركة شعرها مندسلا على كتفيها ،واضعة بعض اللمسات البسيطة من المكياج الهادئ.


يذكر ان الفنانة رانيا ملاح انضمت إلى أسرة حكاية "وش تالت" أولى حكايات مسلسل "وشوش" الذي يعتمد على 3 حكايات منفصلة كل واحدة من 15 حلقة، حيث تشارك رانيا في بطولة الحكاية إلى جانب حنان مطاوع ومحمود عبد المغنى وهالة فاخر وعابد عناني ونورهان وإخراج معتز حسام.


وفى سياق متصل تواصل رانيا ملاح تصوير مشاهدها في مسلسل "شارع 9" وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، بطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، نضال الشافعى، سميرة صدقى، أحمد سلامة، هدى الاتربى، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس وعدد آخر من الفنانين الشباب.

 

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IMG_٢٠٢٢٠٣٠٣_١٨٥٠١٣


 

رانيا ملاح تستعرض جمالها في الجيم إطلالة رياضية صورة جديدة مسلسل شارع 9

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