خدمات أمنية بمحيط التحويلات المرورية لاستكمال أعمال مشروع المونوريل بالقاهرة

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل بالقاهرة والمتضمن تنفيذ أعمال غلق شارع امتداد محور محمد بن زايد أمام كمبوند بيت الوطن "محطة 14" للقادم من شارع النصر تجاه منفذ البروة مع تحويل حركة المرور بالاتجاه المقابل ليعمل بنظام الاتجاهين للبدء في أعمال المحطة.

بدات الاعمال من الساعة 12 صباح امس الخميس الموافق 3/3/2022 وتستمر لمدة شهرين ليلاً ونهاراً لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

ومن جانبها عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين