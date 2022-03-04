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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأزمة الأوكرانية على طاولة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بمشاركة أمريكية في بروكسل اليوم

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعا اليوم بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي في بروكسل لبحث الأزمة الأوكرانية . 
وفي سياق أخر ـ قال البيت الأبيض، في بيان عاجل له منذ قليل، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع مسؤول في الأمن النووي بوزارة الطاقة الأمريكية للاطلاع على تطورات الموقف بمحطة زابوروجيا.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن تحدث هاتفيًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حول الحريق الذي اندلع بمحطة زابوروجيا النووية نتيجة القصف الروسي لها.

وأوضح البيان: "بايدن انضم لنظيره الأوكراني في دعوة روسيا للسماح لفرق الإطفاء بالوصول لمكان الحريق في زابوريجيا".

وجاء في ذلك في نبأ عاجا على فضائية “ أكسترا نيوز ” ، قبل قليل .. 

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