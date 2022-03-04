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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بياكل على الرصيف.. حسن شاكوش : من حارة شعبية وشرف ليا |صور

حسن شاكوش
حسن شاكوش

نشر المطرب الشعبي، حسن شاكوش صورًا جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وظهر حسن شاكوش من حي شعبي وهو يتناول الطعام،وكتب من خلال صوره معلقا:طالع من حارة شعبية وأتشرف بكده طول عمري.

وأحيا مطرب المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش،  حفلا غنائيا فى مدينة "ديترويت" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحضر الحفل عدد من الجاليات العربية تجاوز الـ5 آلاف من جمهور كمال وشاكوش، مما جعل الحفل يرفع شعار "كامل العدد" .

وقدم عمر، في الحفل، عددا كبيرا من أغانيه بمشاركة شاكوش، الذي تفاعل معه جميع الحاضرين بالصيحات والهتاف.

وتعتبر حفل "ديترويت " الثانية لشاكوش في الولايات المتحدة الأمريكية والسادسة لـ عمر كمال، وأحيا عمر، خلال الأيام الماضية حفلات في عدد من المدن الأمريكية مثل، "سان دييجو" ، و"هيوستن".

أغاني حسن شاكوش حسن شاكوش اخبار حسن شاكوش عمر كمال

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