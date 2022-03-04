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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يؤديان صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز

وزير الاوقاف ومحافظ
وزير الاوقاف ومحافظ بني سويف

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف و الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف شعائر صلاة الجمعة والتي نقلها التليفزيون المصري على الهواء مباشرة من رحاب مسجد عمر بن عبد العزيز، في إطار احتفالات المحافظة بمناسبة العيد القومي لبني سويف مارس 2022، حيث تلا قرآن الجمعة القارئ الطبيب أحمد نعينع، وألقى خطبة الصلاة وأمً المصلين الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وقدم الصلاة الإعلامي الدكتور وليد الحسيني . 

 

وذلك بحضور  الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ، ،اللواء جمال مسعود السكرتير العام ، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ،الدكتور الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف،العقيد أركان حرب محمد سمير عمار المستشار العسكري للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسط التزام  بتطبيق الضوابط التى حددتها وزارة الأوقاف، وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية من ارتداء المصلين للكمامات و تحقيق التباعد الاجتماعي. 

وفي خطبة الصلاة التي ألقاها الدكتور نوح عبدالحليم  بعنوان"الزكاة والصدقات ودورهما في التنمية الاجتماعية"والتي تناولت عددا من المحاور الأساسية تضمنت الإشارة إلى أهميةالزكاة وحث الإسلام عليها ، وبيان عاقبة مانع الزكاة في الدارين الدنيا والآخرة ، ودور الزكاة والصدقات في التنمية الاجتماعية وانعكاساتها الايجابية على الفرد والمجتمع

وأشار خطيب الجمعة إلى أن الزكاة من أهم أركان الإسلام، ونظرا لأهميتها فقد قرنت بالصلاة في الكثير من  آيات  القرآن الكريم، لأن الصلاة متضمنة الإخلاص للمعبود والزكاة والصدقة والنفقة متضمنة للإحسان ، فالصلاة بها تصلح العلاقة والحقوق بين العبد وربه،والزكاة تصلح العلاقة والحقوق بين الناس وبعضهم البعض، مضيفا أن للزكاة والصدقات دورعظيم في تحقيق التنمية الاجتماعية،ومحذر من عقوبة الممتنعين عن أداء هذه الفريضة الهامة والركن الأساسي من أركان الدين  وهي حق للفقير في مال الغني يجب أن يؤديه

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