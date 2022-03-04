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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب أولى إعدادي|وزير التعليم: يمكنكم مشاهدة شرح الدروس السابقة على هذه اللينكات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بشرى سارة لـ طلاب الصف الأول الإعدادي.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : في حال فات طلاب الصف الأول الإعدادي مشاهدة أي من حلقات شرح الدروس السابقة على قناة "مدرستنا 2"، فيمكن الآن مشاهدة جميع هذه الحلقات من خلال اللينكات التالية:

لمتابعة دروس اللغة العربية : https://bit.ly/3tgxygW

لمتابعة دروس اللغة الإنجليزية : https://bit.ly/3IgsmA3

لمتابعة دروس الدراسات الاجتماعية : https://bit.ly/3vfR93G

لمتابعة دروس الرياضيات : https://bit.ly/3v9pWzh

لمتابعة دروس الرياضيات باللغة الإنجليزية : https://bit.ly/3JMmG0S

لمتابعة دروس العلوم : https://bit.ly/3H8yGrV

لمتابعة دروس العلوم باللغة الإنجليزية : https://bit.ly/3M6QgAk

وأضاف وزير التربية والتعليم : تابعوا دائمًا كل درس جديد أول بأول على قناة مدرستنا ايضا على اليوتيوب، بتقنية الـ HD من الرابط التالي:  https://www.youtube.com/c/قناةمدرستنا

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وزير التعليم ينفي عودة امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم: تعبنا من الشائعات

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وعلى جانب آخر .. كانت قد انتشرت على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنباء تزعم صدور قرار بعودة امتحانات الثانوية العامة 2022 للنظام القديم وعقدها ورقيا، وعودة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 للنظام اليدوي بدلا من الإلكتروني في الكنترولات.

ونفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم صحة هذه الأنباء، مؤكدا أنها لا أساس لها من الصحة.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “تتوالى الشائعات والاستنتاجات والتأويلات للأسف الشديد في كل شئ يتعلق بـ امتحانات الثانوية العامة 2022 ، مما يسبب بلبلة الطلاب وأولياء الأمور، وتعبنا من تكرار أن الوزارة فقط سوف تعلن أى تفاصيل مهمة في هذا الشأن”.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم طلاب الاول الاعدادي

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لطلاب أولى إعدادي|وزير التعليم: يمكنكم مشاهدة شرح الدروس السابقة على هذه اللينكات

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