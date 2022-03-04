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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصل لـ 5 آلاف جنيه.. زيادة في أسعار فورد فوكاس 2022

تصل لـ 5 الاف جنيه
تصل لـ 5 الاف جنيه .. زيادة في اسعار فورد فوكاس 2022

شهدت النسخة فورد فوكاس موديل 2022 حالة من الارتفاع الخاصة بالقيمة التسويقة داخل السوق المصري للسيارات، وذلك عن جميع الفئات المقدمة سواء كانت وسط عائلة السيدان او الهاشباك، وقدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 5000 جنيه.

تصل لـ 5 الاف جنيه .. زيادة في اسعار فورد فوكاس 2022

مواصفات السيارة فورد فوكاس موديل 2022

 

ترتكز السيارة فورد فوكاس موديل 2022 على جنوط رياضية يترواح قايسها بين 16 و 17 بوصة، بينما تضم فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD للتوزيع الالكتروني للمكابح، ونظام متابعة ضغط الهواء بالاطارات، مع حساسات ركن، وكاميرا لسهولة الاصطفاف.

تصل لـ 5 الاف جنيه .. زيادة في اسعار فورد فوكاس 2022

وتحتوي السيارة فورد فوكاس موديل 2022 على نظام صوتي يتراوح بين 6 و 10 مكبرات صوتية، مع شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، ومقود حركة متعدد الوظائف، وفتحة سقف للفئات عالية التجهيز، مع مثبت سرعة وزجاج كهربائي ومكيف هواء.

تصل لـ 5 الاف جنيه .. زيادة في اسعار فورد فوكاس 2022

وحصلت السيارة فورد فوكاس موديل 2022 على محرك 1500 سي سي ثلاثي الاسطوانات، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 120 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 151 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

تصل لـ 5 الاف جنيه .. زيادة في اسعار فورد فوكاس 2022

أسعار السيارة فورد فوكاس موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة 

 

الفئة الاولى تريند فورد فوكاس موديل 2022 بقيمة قدرها 375 ألف جنيه بدلاً من 370 ألف جنيه.

الفئة الثانية كونكتد فورد فوكاس موديل 2022 بقيمة قدرها 405 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه.

الفئة الثالثة تيتانيوم فورد فوكاس موديل 2022 بقيمة قدرها 440 ألف جنيه بدلاً من 435 ألف جنيه.

الفئة الرابعة تيتانيوم X فورد فوكاس موديل 2022 بقيمة قدرها 485 ألف جنيه بدلاً من 480 ألف جنيه.

الفئة الخامسة كونكتد هاتشباك فورد فوكاس موديل 2022 بقيمة قدرها 395 ألف جنيه بدلاً من 390 ألف جنيه.

فورد فوكاس موديل 2022 فورد فوكاس موديل 2022 السيارة فورد فوكاس موديل 2022

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