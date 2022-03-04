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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي جدة السعودي يقيل مدربه لسوء النتائج

أهلي جدة
أهلي جدة

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الجمعة، عن إقالة الألباني بيسينك هاسي من تدريب الفريق لسوء النتائج.

ونشر حساب نادي أهلي جدة على موقع تويتر، بيانًا جاء فيه:"قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، إنهاء مشوار مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بيسينك هاسي."

وأضاف:"وقدمت إدارة النادي شكرها للمدرب على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق الكروي الأول متمنية له التوفيق في محطته التدريبية المقبلة."

وجاء قرار الإقالة بعد خسارة الأهلي اليوم أمام الاتفاق بهدف نظيف في بطولة الدوري السعودي.

وقاد هاسي الأهلي في 25 مباراة، حقق فيها معه الفريق 6 انتصارات فقط، والتعادل في 10 مباريات، والخسارة في 9، ليحتل الفريق المركز الحادي عشر في بطولة الدوري السعودي، إضافة لتوديعه كأس الملك من دور ربع النهائي.

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