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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان قصير.. صفاء سلطان تستعرض أنوثتها بهذه الإطلالة

صفاء سلطان
صفاء سلطان

شاركت الفنانة الأردنية صفاء سلطان متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

 

وظهرت النجمة الأردنية في الصور بإطلالة مبهجة، حيث ارتدت فستان قصير و ذا أكمام طويله منقوش بالورد التي تتناسب مع الأجواء، وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على تسريحة مميزة، فيما اختارت مكياجا ناعما.


يذكر أن آخر أعمال صفاء سلطان كان مسلسل “​لغز الأقوياء​”، هو مسلسل لبناني سوري، من بطولة الممثل اللبناني ​كارلوس عازار،​ والممثلة السورية ​ريم نصر الدين​، إضافة إلى الممثلين ​يوسف حداد​، ​ختام اللحام​، و​ميشال أضباشي​.


المسلسل كتبه جيزيل سليم، ومن إخراج أيلي رموز، وإنتاج جولد فيلم، ويشارك في بطولته كارلوس عازار، وريم نصر الدين، ونادين تحسين بيك وختام اللحام.


ويتضمن" لغز الأقوياء" كثيراً من مشاهد الأكشن المثيرة والحماسية بالإضافة الى قصة رومانسية، ويعمل بطل المسلسل كارلوس بالشرطة القضائية، أما ريم فتعيش قصة معينة، وتنشأ قصة حب بينهما، ثم تتوالى الأحداث.

 

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IMG_٢٠٢٢٠٣٠٥_٠٠٣٩٤٤
IMG_٢٠٢٢٠٣٠٥_٠٠٣٩٢٩
IMG_٢٠٢٢٠٣٠٥_٠٠٣٩٢٩
IMG_٢٠٢٢٠٣٠٥_٠٠٣٩١٢
IMG_٢٠٢٢٠٣٠٥_٠٠٣٩١٢
IMG_٢٠٢٢٠٣٠٥_٠٠٣٨٥٥
IMG_٢٠٢٢٠٣٠٥_٠٠٣٨٥٥


https://www.instagram.com/tv/CastssFq0GI/?utm_medium=copy_link

فستان قصير فوق الركبة فستان منقوش بالورود الفنانة الأردنية صفاء سلطان إطلالة مبهجة صورة جديدة

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