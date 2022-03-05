عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 × 7.. مواجهات صعبة أمام الأهلي محليا وإفريقيا في شهر مارس

مباراة الأهلي وبيراميدز
مباراة الأهلي وبيراميدز

تتجه أنظار جماهير فريق الأهلي اليوم السبت لمتابعة مباراة الفريق أمام نظيره المريخ السوداني في إطار الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز لتعويض الهزيمة في المباراة الماضية أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-0 على أرضه بإستاد القاهرة الدولي، كما أن الأهلي لم يحقق أي فوز حتى الآن في دور المجموعات بعد تعادله سلبيًا أمام الهلال السوداني خارج أرضه.

 

واستعانت قناة بي ان سبورت بالتونسي رؤوف خليف‬ معلقاً على مباراة ‫الأهلي‬ والمريخ‬ السوداني المقرر إقامتها اليوم السبت الساعة ٩ بتوقيت القاهرة في دوري أبطال أفريقيا.

 

وينتظر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي 3 مواجهات نارية ومصيرية يخوضها المارد الأحمر في 7 أيام حيث يلتقي اليوم السبت الأهلي مع المريخ السوداني في إطار اللقاء المؤجل بينهما في الجولة الأولي بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

 

فيما يخوض فريق الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مباراة صعبة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز أمام بيراميدز في اللقاء المؤجل بينهما وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء.

 

ويحل النادي الأهلي يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرا ضيفا على نظيره فريق صنداونز في إطار منافسات الدولة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني 

وتقام المباراة يوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد السلام اليوم السبت.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني 

وتذاع مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا عبر قناة بي ان سبورت.

 

قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني 

اعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا.

 

وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، في المباراة التي تقام الساعة التاسعة من مساء غد السبت باستاد الأهلي we السلام، وهي مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

 

الخطيب يدعم فريق الأهلي قبل مواجهة المريخ بدوري أبطال أفريقيا

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي حضور مران الفريق الأول لكرة القدم أمس بإستاد مختار التتش استعدادًا لمباراة دوري أبطال أفريقيا أمام المريخ السوداني المقرر إقامتها السبت. 


وأجري لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري  والطبي مسحة طبية جديدة عصر أمس الخميس، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق.

ويعقد اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، ويحضره بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق.

 

وخلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده في الثامنة مساء بإستاد الأهلي we السلام يتحدث موسيماني وكابتن الفريق عن مباراة الفريق أمام المريخ السوداني، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

 

فيما يُقام المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني لفريق المريخ وكابتن الفريق السوداني في الثامنة والنصف من مساء اليوم الجمعة، بإستاد الأهلي we السلام.

الأهلى المريخ السوداني دوري ابطال افريقيا صن داونز الهلال السوداني بيراميدز مباراة الأهلي والمريخ السوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

الأرصاد تحذر: منخفضات الخماسين تضرب البلاد خلال الأيام القادمة

الأرصاد تحذر: منخفض صحراوي يضرب مصر مصحوبا بعاصفة ترابية

قطع المياه عن 8 مناطق رئيسية بالقاهرة اليوم

لأول مرة فى تاريخه.. تجليس السيدات على منصة محاكم مجلس الدولة .. غدا

أنت راجل كبير في السن.. رانيا شاهين تهاجم هشام المليجي| والأخير يرد

مشروع ضخم.. مصر تكشف مفاجأة عن الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر اليوم الجمعة

موضوعات متعلقة

الشناوي: مباراة المريخ صعبة ولا بديل أمام الأهلي سوى الفوز

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة المريخ السوداني

ترشيحاتنا

دعاء الاستخارة بدون صلاة .. هل يجوز للمرأة الحائض ترديده قبل النوم

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام بالبريميرليج

3 × 7.. مواجهات صعبة أمام الأهلي محليا وإفريقيا في شهر مارس

طارق شوقي لطلاب الثانوية العامة: حضروا جيدا للامتحانات ولا تنشغلوا بأشياء أخرى

فضل العمل الصالح في شعبان.. أمر يجعلك بجوار النبي في الجنة

إقلب فنجانك وأعرف نصيحة الأبراج وردد الدعاء الخاص بك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة مؤثرة.. كلب يدفن صديقه بعد وفاته أمام عينيه|فيديو

تدمير الحلم الأوكراني.. شاهد لحظة ضرب أكبر طائرة في العالم|فيديو

حكاية السهرة.. خلافات انتهت بأغاني خالدة.. ما سبب خناقة الموجي مع أم كلثوم وعبد الحليم حافظ؟

سامية جمال ..عادت للرقص فى الـ 60 بسبب أزمة مالية.. وحكايتها مع رشدى أباظة وعبد الله كينج

فيديو

سامية جمال ..عادت للرقص فى الـ 60 بسبب أزمة مالية.. وحكايتها مع رشدى أباظة وعبد الله كينج

مش أول مرة .. تعرف على مدرب الزمالك الجديد .. فيديو جراف

ربنا يرحمه ويغفر له.. تصريحات رامي صبري عن شقيقة وزوجته

بث مباشر.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ