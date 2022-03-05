محمود محي الدين: مصر تعافت من جائحة كورونا.. واحتياطي روسيا يغطيها عامين

حل الدكتور محمود محيى الدين، ضيفا على الإعلامي "حمدي رزق"، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ونرصد في السطور التالية أبرز تصريحات اللقاء:



المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي: التضحية الأكبر في جائحة كورونا كانت بالبشر.. فيديو

قال الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي، إنه لا يزال العالم يعاني من آثار جائحة كورونا حتى الآن.



محيى الدين: مصر من الدول القليلة التى تعافت من جائحة كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي، إن مصر من الدول القليلة التي بدأت تتعافى من آثار جائحة كورونا.

صندوق النقد الدولي: مصر من الدول القليلة التي كان معدل نموها موجب رغم جائحة كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي، إن مصر في حاجة إلى نقلة بصادراتها إلى الخارج.



صندوق النقد الدولى: الحرب ستؤدي إلى تراجع النمو وارتفاع الغلاء وزيادة البطالة.. فيديو

قال الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إن الحرب لن تؤدي إلا إلى تراجع النمو وارتفاع الغلاء وزيادة البطالة.

المدير التنفيذى لصندوق النقد: روسيا لديها احتياطي يغطيها عامين.. فيديو

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي، إنه سيكون هناك فاتورة اقتصادية باهظة للحرب الروسية الأوكرانية.



صندوق النقد الدولي: مصر في حاجة لإحداث نقلة في حجم الصادرات.. فيديو

قال الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إن مصر في حاجة إلى إحداث نقلة في صادراتها إلى الخارج.

صندوق النقد الدولى: مصر تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.. فيديو

قال الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إن مؤتمر تغير المناخ المنتظر في مصر يتابع ما تم الاتفاق عليه في مؤتمري جلاسجو وباريس.