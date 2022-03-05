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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول غربي: روسيا مستعدة لقصف مدن أوكرانيا حتى الاستسلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مسؤول غربي قوله إن القوات الروسية المتواجدة في أوكرانيا مستعدة لقصف جميع المدن الأوكرانية بشكل مستمر حتى نقطة الاستسلام الكامل.

من جانب آخر، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن القوات الروسية تتقدم بسرعة نحو العاصمة الأوكرانية كييف من الشرق ويمكن أن تهاجم المدينة خلال الساعات ال24 المقبلة.

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وأضافت أن القوات الروسية تقترب من ثاني أكبر منشأة نووية في أوكرانيا، مشيرةً إلى أن القوات الأوكرانية صدت هجوما روسيا على بلدة جوستوميل على بعد 32 كيلومترا شمال غربي كييف.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده لا تريد أن يشهد العالم حربا عالمية ثالثة بعدما حدث في الأولى والثانية.

وتابع بلينكن في مؤتمر صحفي بباريس، الجمعة، "الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) يعرض حيوات الأطفال والمدنيين في أوكرانيا للموت".

وأضاف "لا نريد أن نشهد حربا عالمية ثالثة بعدما شهده العالم في الأولى والثانية، متابعا "لم يتصور أحد أن هجوم روسيا على أوكرانيا ممكن، لكنه أصبح واقعا نعيشه".

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، أعلنت موسكو مرارا، حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة من سمتهم بـ"النازيين"، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب على ضمها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.

كما قالت روسيا إن عمليتها العسكرية في أوكرانيا جاءت للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك "شرق"، من "الإبادة الجماعية" التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما مؤخرا.

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