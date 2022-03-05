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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ريا أبي راشد تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور

ريا ابي راشد
ريا ابي راشد

حرصت الإعلامية ريا أبي راشد، علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


وأبرزت ريا أبي راشد جمالها ورشاقتها من خلال ارتدائها فستان أبيض مطرز، أما من الناحية الجمالية؛ اعتمدت تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها البنية منسدلة على كتفها بشكل طبيعي وجميل، بينما اختارت الأحمر الصاخب للشفاة؛ ليعطي روحا ولمسة مميزة لإطلالتها.


مسيرة ريا أبي راشد العملية

بدأت أبي راشد حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة عام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد، والماجستير في السينما، وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.

وتتحدث ريا أبي راشد عدة لغات بطلاقة، وهي: العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وهو ما جعلها قدوة للكثير من السيدات، بالأخص بعد معرفتهن قصة محاربتها للسرطان، وعدم يأسها أمام هذه المحنة.

وتعتبر ريّا أبي راشد أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج "سكووب" في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب.

وتعتبر ريّا برنامج "سكووب" من أهم إنجازاتها كـ محاورة خاصة.


 

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IMG_٢٠٢٢٠٣٠٤_٢٣٣٠٥٤
احدث ظهور للاعلامية ريا ابي راشد الاعلامية ريا ابى راشد صورة جديدة مسيرة ريا أبي راشد

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