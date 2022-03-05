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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

صرف منح استثنائية لأسر ضحايا معدية أشمون في المنوفية ومصنع الطوب بالدقهلية

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات فورية للجنة المركزية لمتابعة تشغيل  ورعاية العمالة غير المنتظمة ومديري مديريات القوى العاملة بمحافظتي المنوفية والدقهلية، بصرف منح  استثنائية لأسر عمال ضحايا حادث غرق معدية مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وضحايا  ومصابي حادث سقوط مدخنة مصنع طوب طفلي بميت غمر بمحافظة الدقهلية من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن توجيهات الوزير جاءت فوريه بمجرد عرض مذكرة بالحادث الخاص بسقوط مدخنة المصنع على العاملين به نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المنشأة، وذلك بسبب الرياح والأمطار والبرق التي حدثت خلال الأيام القليلة الماضية، وأن إهمال التعليمات نتج عنه وفاة 4 عمال تحت الأنقاض وهم: أحمد عبد الله محمد الحفناوي، وإبراهيم مصطفى أبو زيد، ومحمد إبراهيم عبد الحي سليمان، وسحر سمير أحمد القباني، من العمالة غير المنتظمة بالمصنع.

كما نتج عن الحادث إصابة 5 عمال وهم: خالد أحمد شعبان الطنطاوي، وعمرو رزق سليمان، ورضا عبد الهادي عثمان، وأحمد محمد شحاتة، وخالد كمال، وهم: أحمد عبد الله محمد الحفناوي ، وإبراهيم مصطفى أبو زيد، ومحمد إبراهيم عبد الحي سليمان، وسحر سمير أحمد القباني، من العمالة غير المنتظمة بالمصنع من قاطني كفر سرنجة بأبو نبهان بميت غمر دقهلية.

وشملت المنح الاستثنائية أسر 8 عمال زراعة موسمين وقع لهم حادث آخر في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وهو عبارة عن غرق معدية محملة بسيارة عليها 8 من عمال الزراعة  الموسميين.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزير القوى العاملة وجه  بعمل حصر شامل للعمالة غير المنتظمة بكل مصانع الطوب الواقعة بمدينة ميت غمر فور علمه بحادث مصنع الطوب الطفلي بقرية أبو نبهان طريق المنصورة السريع بميت غمر، لإدراجها ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وصرف منح الرعاية الاجتماعية والصحية الدورية، فضلا عن عمل وثيقة تأمين تكافلي لهم ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والجزئي بقيمة 200 ألف جنيه تتحملها حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بالوزارة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة
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