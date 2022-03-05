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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ندوات توعية بالمدارس والجمعيات الأهلية بقرية جردو ضمن مبادرة حياه كريمة بالفيوم

ندوات التوعية بحياة
ندوات التوعية بحياة كريمة بقرى الفيوم

قامت إدارة التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بالتنسيق مع إدارة المشاركة المجتمعية، والإدارة العامة للتدريب، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ،ومنظمات المجتمع المدني ،بتنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية داخل المدارس الابتدائية، وجمعية تنمية المجتمع بقرية جردو بمركز اطسا، ضمن مبادرة حياه كريمة لتنمية الريف المصري.


أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن الأنشطة التي تم  تنفيذها بمدارس قرية جردو الابتدائيه الثلاثة  تضمنت تعريف التلاميذ بأهمية مياه الشرب، وترشيد استهلاكها، والحفاظ على مصادرها من التلوث، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والنظافة الشخصية، والتغذية الصحية السليمة ، وذلك من خلال الندوات وطابور الصباح وشرح قصة سلمى التى تتضمن مراحل التنقية وقصة نهر النيل .


وأضاف عبد الجليل  أنه تم تنفيذ  لقاء توعوى، داخل جمعية تنمية المجتمع بقرية جردو، فى وجود الرائدات الريفيات، وقيادات من المجتمع المدنى، حول أهمية الحفاظ على مياه الشرب من الاهدار ، ومساعدة الشركة ،والابلاغ الفورى عن أى حالة تعدى ، وتصديها  لكل من يقوم بالتعدى على خطوط مياه الشرب الناقلة ،والابلاغ الفورى عن أى حالة تعدى، بجانب التعريف بمشروعات المد ،والتدعيم ،والاحلال، والتجديد لخطوط مياه الشرب، والصرف الصحى ،بهدف تحسين مستوى اداء الخدمه، وضمان استمراريتها على مدار اليوم ،والتى يتم تنفيذها عن طريق المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

 

 

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مياه الفيوم: حملات طرق أبواب ومسح ميداني واستقصاءات رأى بقرى «حياة كريمة»|صور

 

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الفيوم ندوات المدارس الجمعيات الاهلية ” حياة كريمة

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