ضبط تاجر حاول السفر إلى الخارج بتأشيرة مزورة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير العملات والمحررات والمستندات الرسمية.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى من ضبط (تاجر – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) حال إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول الأوروبية لحيازته إقامة منفصلة "مزورة".

وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وأضاف بتحصله على تلك الإقامة من (نجل شقيقته "مصرى ويحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بالخارج بإحدى الدول الأجنبية) ، والذى قام بإرسالها له من الخارج .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - قطاع الأمن العام) ، والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى تم ضبط الأخير حال وصوله للبلاد قادماً من الخارج.

وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقر بتحصله على تلك الإقامة من أحد الأشخاص بالخارج مقابل مبلغ مالى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.