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برلمان

برلماني: يوجد مقاولون لم يصرفوا للعامل مستحقاته والدولة حلت الأمر بوثيقة التأمين

النائب عاطف المغاوري
النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب

قال النائب عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن فئة العمالة غير المنتظمة بالسنوات الماضية كانت مهمشة غير مٌسلط الضوء عليها لمنحها الدعم ومد يد العون لها، معقبا " وضعها دلوقتي غير زمان خالص فالحكومة وضعتها من أهم أولوياتها".

وأكد " المغاوري" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن رفع قيمة وثيقة التأمين علي هؤلاء العمالة لـ 200 ألف جنيه، يأتي من أجل توفير مصدر دخل لهم ثابت في حالات العجز بأنواعه، علاوة علي رعاية أسرة العامل حال وفاته بما يضمن لهم حياة كريمة.

وناشد عضو اللجنة التشريعية، بضرورة تشديد الرقابة علي الجهات المعنية بالتفتيش علي أصحاب الأعمال (المقاولين)الذين يتعاملون مع هذا النوع من العمالة بإعتبار هذا القطاع هو الأكثر استقطابا للعمالة اليومية، معقبا " كثير من المقاولين مش بيصرفوا للعامل مستحقاته التأمينية والدولة حلت ده بالوثيقة، كما انها مطبقة بدول عدة وابرزها الأردن ".

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أهمية إنشاء قاعدة بيانات تشمل كافة التفاصيل المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة من حيث الأعداد وطبيعة العمل وغيرها من الخصائص وذلك بهدف وصول الدعم لمستحقيه ولمواجهة الدخلاء، ونفس الأمر يطبق في برنامج " تكافل وكرامة".

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه تم رفع قيمة وثائق التأمين التكافلي للعمالة الغير منتظمة، والتي تغطي حالات العجز الكلي أو الجزئي أو حالات الوفاة إلى 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، وذلك لتحقيق أعلى استفادة لهذه الفئة من العمالة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه تم أنه تم إصدار 250 ألف وثيقة حتى الآن وجار تسليمهم، حيث أن هذه الفئة تتعرض لمخاطر جمة أثناء العمل مما يتسبب في إصابتهم أو حدوث وفيات في بعض الأحيان، مما تتطلب حمايتهم من خلال هذه الوثائق، فضلا عن دور الوزارة في  تقديم التوعية اللازمة لاتباع ثقافة السلامة والصحة المهنية لتجنب حدوث الإصابات والحوادث.

وأشار وزير القوى العاملة، أن الدولة تستهدف الوصول خلال الفترة القادمة، لوثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة من قبل الوزارة إلى التأمين على نصف مليون عامل غير منتظم من خلال وثائق التأمين التكافلي التي تغطي حالات العجز الكلي أو الجزئي أو حالات الوفاة.

وحول سؤال عن وظائف المستقبل، وكيف تستعد الوزارة لتأهيل الشباب لها؟ قال الوزير : إن الوزارة عقدت العديد من بروتوكولات التعاون مع شركات متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتأهيل الشباب لوظائف المستقبل وتم عقد العديد من الدورات التدريبية مجانا ، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تدريب 100 ألف متدرب على هذه الوظائف.

 

العمالة غير المنتظمة وثيقة التأمين مصدر دخل الأردن تكافل وكرامة

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