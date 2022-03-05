حمادة هلال برفقة كمال أبورية وأحمد عبد العزيز في كواليس "المداح 2"



نشر الفنان حمادة هلال، صورة جديدة له من كواليس مسلسله الجديد "المداح أسطورة الوادي" المقرر عرضه في رمضان 2022.



وظهر حمادة هلال، في الصور التي نشرها عبر حسابه علي موقع "إنستجرام"بصحبة كمال أبو رية وأحمد عبد العزيز وعلق كاتباً: "الاستاذ كمال ابو ريه والاستاذ احمد عبد العزيز من أهم نجوم الدراما المصرية منورين مسلسل المداح".



قرر الفنان حمادة هلال أن يكمل مشوار شخصيته فى مسلسل المداح وذلك بعد نجاح العمل فى رمضان الماضى وهو الأمر الذى دفعه لاستغلال هذا النجاح فى عمل اخر خاصة ان القضية التى يطرحها العمل تتحمل تقديمها فى عمل آخر وأجزاء مختلفة، وبدأ تصويره مسلسله.



وشارك فى بطولة المداح كل من حمادة هلال ودنيا عبد العزيز ونسرين طافش وخالد سرحان وأحمد بدير وحنان سليمان.