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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الهدنة.. روسيا تعلن استئناف العمليات العسكرية في ماريوبول بأوكرانيا

روسيا تعلن استئناف
روسيا تعلن استئناف العمليات العسكرية في ماريوبول

أعلنت روسيا، اليوم السبت، استئناف العمليات العسكرية في ماريوبول، بحجة استغلال النظام في أوكرانيا الهدنة المعلنة.

 

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "لا يمكن لمدني واحد أن يترك ماريوبول وفولنوفخا"، مؤكدة أن "الكتائب القومية استغلت "نظام الصمت" لتقوية مواقعها على طول الممرات الآمنة".

 

وتابعت الوزارة الروسية: "بسبب عدم رغبة الجانب الأوكراني في التأثير على القوميين أو تمديد "نظام الصمت" (الهدنة)، فقد استؤنفت العمليات العسكرية في الساعة 18.00 بتوقيت موسكو".

 

وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق، عن وقف إطلاق النار في ماريوبول، جنوب شرق أوكرانيا، بهدف فتح ممرات إنسانية ولإفساح المجال أمام إدخال مساعدات إنسانية للسكان.

وشمل وقف إطلاق النار المؤقت مدينتي ماريوبول و فولنوفاخا، اللتين تتعرضان لحصار من جانب القوات الروسية والانفصاليين الموالين لموسكو.

وفي وقت سابق، بدأت السلطات في أوكرانيا إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول.

فيما أكد رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشينكو، أن القوات الروسية تحاصر المدينة وتشن "هجمات بلا رحمة" عليها.

وفي 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

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