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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحظة إسقاط طائر روسية وأسر قائدها وسط تصفيق الأوكرانيين.. شاهد

صورة للطائرة المحطمة
صورة للطائرة المحطمة

كشفت لقطات حية، اليوم السبت، معركة جوية، دفعت الأوكرانيين إلى الهتاف والتصفيق بالشوارع، وذلك بعد إسقاط طائرة روسية، في منطقتي تشيرنيهيف وميكولايف، حيث قيل في وقت سابق إن القوات الأوكرانية أسقطت طائرة هليكوبتر روسية بالقرب من كييف.

يأتي ذلك بعد أن  حث الرئيس الاوكراني "فولوديمير زيلينسكي" في خطاب ألقاه صباح اليوم، الأوكرانيين، على مواصلة قتال قوات بوتين.

وأظهرت اللقطات المصورة من الخطوط الأمامية ، تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ، مقاطع لطائرة حربية روسية تسقط بسرعة من الهواء بينما يمكن سماع هتافات الأوكرانيين في الخلفية.

ويقول من شاركوا المحتوى على الإنترنت: إن الحادث تم تصويره في تشيرنيهيف شمال أوكرانيا، ثم يظهر مقطع فيديو آخر 2 من الطيارين يهبطان بالمظلات في أثناء فرارهما من الطائرة المشتعلة.

فيما تزعم الصور والمقاطع التي تمت مشاركتها على تويتر أن أحد الطيارين نجا بينما توفي الثاني.

بينما  أظهرت المزيد من اللقطات، الطيار الروسي الأسير ، وهو ملطخ بالدماء خلال  هروبه، ويتم استجوابه من قبل القوات الأوكرانية حيث طالبوا بمعرفة اسمه وأوامره.

وفي مقطع فيديو آخر، يمكن رؤية الجنود وهم يصورون مع الطيار الأسير وهم يدفعونه إلى أن يقول "المجد لأوكرانيا"، حيث يمكن سماعهم يسألون "لماذا تقصفون الناس" بينما يرد الرجل أنه تلقى أوامر بذلك. 

معركة جوية الأوكرانيين تصفيق إسقاط طائرة روسية

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