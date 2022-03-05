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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لإعادة دبلوماسيين مطرودين.. أمريكا تسمح بدخول طائرة روسية إلى أراضيها

طائرة روسية
طائرة روسية

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، السماح بدخول طائرة تابعة للحكومة الروسية من أجل تسهيل مغادرة دبلوماسيين روس تم طردهم من الولايات المتحدة.

 

وأبلغت أمريكا، الأسبوع الماضي، مندوب روسيا بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بطرد 12 عضوا من بعثته، حسبما أفادت قناة “العربية”.

 

وقال نيبينزيا، إن “واشنطن اتخذت خطوة عدائية جديدة ضد بعثتنا في الأمم المتحدة وأبلغتنا بطرد 12 عضوا من البعثة”.

 

وأوضح أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "العملية الخاصة" في أوكرانيا لم يكن مقصورا على الشرق.

 

وقال المندوب الروسي بالأمم المتحدة، إن “الغرب بدأ بتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة”.

 

وأشار إلي أن روسيا لن تسمح بانضمام أوكرانيا إلى الناتو. 

الولايات المتحدة الخارجية الأمريكية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الأمم المتحدة

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