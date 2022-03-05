لإعادة دبلوماسيين مطرودين.. أمريكا تسمح بدخول طائرة روسية إلى أراضيها

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، السماح بدخول طائرة تابعة للحكومة الروسية من أجل تسهيل مغادرة دبلوماسيين روس تم طردهم من الولايات المتحدة.

وأبلغت أمريكا، الأسبوع الماضي، مندوب روسيا بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بطرد 12 عضوا من بعثته، حسبما أفادت قناة “العربية”.

وقال نيبينزيا، إن “واشنطن اتخذت خطوة عدائية جديدة ضد بعثتنا في الأمم المتحدة وأبلغتنا بطرد 12 عضوا من البعثة”.

وأوضح أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "العملية الخاصة" في أوكرانيا لم يكن مقصورا على الشرق.

وقال المندوب الروسي بالأمم المتحدة، إن “الغرب بدأ بتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة”.

وأشار إلي أن روسيا لن تسمح بانضمام أوكرانيا إلى الناتو.