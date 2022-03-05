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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فئات تحتاج فيتامين «D» أكثر من غيرها .. تعرف عليهم

فيتامين د
فيتامين د

هناك مجموعة متنوعة من الاختلافات بين الرجال والنساء من حيث العناصر الغذائية التي تستخدمها أجسادهم، لا سيما فيما يتعلق بالتكاثر.

ووفقا للتقارير، عند النساء وخاصة في سن الإنجاب، يكون نقص الحديد أكثر شيوعًا منه عند الرجال، وقد تضطر النساء أيضًا إلى التفكير في تناول ما يكفي من الكالسيوم أكثر من الرجال عادةً.

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قال  ماثيو بلاك، اختصاصي التغذية المسجل في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو في كولومبوس، إن عمر الفرد هو عامل رئيسي في تناول العناصر الغذائية، ويشير إلى أنه على الرغم من عدم وجود "أي فيتامينات أو معادن محددة من المرجح أن يعاني منها الذكور الفسيولوجي من نقص أكثر من النساء، تشير الأبحاث إلى أن الشيخوخة ، بشكل عام، مرتبطة بانخفاض استهلاك الفيتامينات ، مما قد يؤدي إلى نقص في الفيتامينات."

أشخاص تحتاج لفيتامين د 

1- كبار السن.

2- أصحاب البشرة السمراء.

3- الأطفال.

4- من يرتدي الملابس الثقيلة.

5- الحوامل.

الفيتامينات فيتامين د الشيخوخة الكالسيوم نقص الحديد الملابس الثقيلة

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