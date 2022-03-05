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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء إسرائيل يتجه إلى ألمانيا بعد انتهاء اجتماعه مع بوتين

رئيس وزراء إسرائيل
رئيس وزراء إسرائيل يتجه إلى ألمانيا بعد اجتماعه مع بوتين

توجه رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، السبت، إلى ألمانيا، بعد انتهاء الاجتماع الذي عقده الرئيس الروسي فلاديمر بوتين في موسكو.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "رئيس الوزراء الاسرائيلي يسافر على الفور من موسكو إلى ألمانيا للقاء المستشار أولاف شولتز".

وقال بيان صدر عن مكتب رئيس وزراء إسرائيل "انتهى الاجتماع بين رئيس الوزراء بينيت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي استمر 3 ساعات".

وأشار البيان إلى أن "رئيس الوزراء (الإسرائيلي) ينسق أعماله مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، وهو على اتصال دائم بأوكرانيا".

وتابع البيان "يأتي الاجتماع بعد سلسلة طويلة من المحادثات بين رئيس الوزراء وزعماء العالم الأسبوع الماضي.. ناقش رئيس الوزراء أيضا مع الرئيس بوتين الوضع الذي يجد الإسرائيليون والجاليات اليهودية أنفسهم فيه نتيجة للصراع في أوكرانيا".

وأضاف "كما تم خلال الاجتماع بحث مسار المحادثات حول البرنامج النووي في فيينا.. وعبر رئيس وزراء إسرائيل عن موقف إسرائيل الرافض للعودة للاتفاق النووي".

وعرضت إسرائيل، التوسط في الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من أن المسؤولين قللوا في السابق من التوقعات بحدوث اختراق في الأزمة الحالية.

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