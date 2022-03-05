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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

لأول مرة في تاريخ مصر.. قاضيات يجلسن على منصة مجلس الدولة | فيديو جراف

قاضيات مصر على منصة
قاضيات مصر على منصة مجلس الدولة

ترأست القاصية مها طنطاوى الدائرة الأولي للمفوضين بمجلس الدولة ، وهي قاضية من المعينين الجدد ، وتعتبر المرة الأولي في التاريخ ، منذ أن إنشاء مجلس الدولة ، وخرجت القاضية لأول مرة لتترأس الجلسة في الدائرة بهيئة مفوضي الدولة .

قاضيات يجلسن على منصة مجلس الدولة

قال المستشار محمد محمـود حـسام الدين رئيس مجلس الدولة، إنـه تنفيـذا لـقـرار الرئيس عبد الفتـاح السيسي رئيس الجمهوريـة رقـم 446 لسنة 2021 في الثالث من أكتوبر 2021 بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة؛ فقد تم توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، حيث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها وشاركن زملاءهن مـن القضاة في الإنجـاز المتميز الذي يتم حاليا بالمجلس .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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