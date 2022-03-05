شاهد .. عمر كمال ينشر صور جديدة له من أمريكا

نشر المطرب عمر كمال، اليوم السبت، عدة صور جديدة له، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.



وظهر عمر كمال في الصور وهو يتجول في شوارع الولايات المتحدة الأمريكية وعلق قائلا "صباح الفل من امريكا".



وأحيا مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، حفلا غنائيا فى مدينة "ديترويت" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحضر الحفل عدد من الجاليات العربية تجاوز الـ5 آلاف من جمهور كمال وشاكوش، مما جعل الحفل يرفع شعار "كامل العدد" .

وقدم عمر، في الحفل، عددا كبيرا من أغانيه بمشاركة شاكوش، الذي تفاعل معه جميع الحاضرين بالصيحات والهتاف.

وتعتبر حفل "ديترويت " الثانية لشاكوش في الولايات المتحدة الأمريكية والسادسة لـ عمر كمال، وأحيا عمر، خلال الأيام الماضية حفلات في عدد من المدن الأمريكية مثل، "سان دييجو" ، و"هيوستن".

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