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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 6 مارس 2022

صدى البلد

يستعرض صدى البلد اخر أسعار الذهب اليوم الأحد 6 مارس 2022 بعد ارتفاعات على مدار يومين بلغت 23 جنيها.

أسعار الذهب محليا دون مصنعية

وسجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب دون مصنعية نحو 991 جنيها للجرام. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب دون مصنعية نحو 867 جنيها للجرام. 

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو 743 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1970 دولارا للأوقية.

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

وتواصل أسعار المعادن والنفط والغذاء ارتفاعها منذ بدء العلميات العسكرية التى بدأتها روسيا على الأراضى الأوكرانية منذ أسبوع.

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