أسعار مواد البناء اليوم الأحد 6 مارس 2022

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الأحد 6 مارس 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعا خلال الأيام الماضية.

أسعار الحديد اليوم الأحد 6 مارس

ارتفع سعر طن حديد عطية ليصل نحو 14 ألفا و900 جنيه للطن، كما ارتفع سعر طن حديد عز والدخيلة ليصل نحو 15 ألفا و300 جنيه للطن.. وصعد سعر طن حديد العشرى ليصل نحو 14 ألفا و900 جنيه للطن. وزاد سعر طن حديد المعادى يصل إلى 14 ألفا و900 جنيه للطن.. ارتفع سعر طن حديد سرحان ليصل نحو 14 ألفا و900 جنيه للطن.. وارتفع طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1360 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر نحو 1330 جنيها. وسعر طن أسمنت وادى النيل نحو 1330 جنيها.. وسجل سعر طن أسمنت المخصوص نحو 1350 جنيها… سعر طن أسمنت طرة وحلوان نحو 1350 جنيها.. وسجل سعر طن أسمنت بنى سويف نحو 1325 جنيها.

بلغ سعر الأسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه للطن.. وسجل سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء نحو 2500 جنيه للطن.. وسجل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض نحو 2500 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت الواحة المخلوط نحو 1010 جنيهات.. وسجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط نحو 1000 جنيه.