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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

عرض فيلم " جار تحميل الحلم " في ذكري مئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بمهرجان الأقصر

صدى البلد

يعرض اليوم الأحد ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فيلم " جار تحميل الحلم " تزامنا مع ذكري مئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ امون ، والفيلم 
سيناريو وإخراج  أحمد عبد العليم قاسم وانتاج قناة النيل الدولية وتعليق صوتي تغريد حسين أداء تمثيلي هاني سمير سيف.

وقد حقق الفيلم جائزة احسن فيلم تسجيلي من المهرجان المصري الامريكي للسينما والتليفزيون بنيويورك، وجائزة لجنة التحكيم من مهرجان زاكورة بالمغرب ، و جائزة الجمهور في مهرجان يوسف شاهين، ولجنة التحكيم من مهرجان تازه لسينما المقهي بالمغرب ، وشهادة تقدير من مهرجان العودة بفلسطين الدورة الخامسة  ، واختيار رسمي في مهرجان البوابة الدمام بالجزائر  ، واختيار رسمي في مهرجان مزدة بليبيا.

تفاصيل مهرجان الأقصر

يحضر المهرجان 100 شاب وفتاة من محافظات مصر المختلفة جميع فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ومشاهدة أفلامه في دورته الحادية عشرة والمقررة في الفترة من 4 إلي 10 مارس، وذلك بدعم من وزارة الشباب والرياضة والوزير الدكتور أشرف صبحي، وذلك للتعرف علي الثقافات الأفريقية المختلفة وعادات الشعوب وٱمالها وأحلامها.

وجاء اختيار هؤلاء الشباب والشابات من محبي السينما والفنون، عبر برنامج " نوافذ " الذي كان ينظمه المهرجان من خلال مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، بإشراف نجوى صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة للبرامج الثقافية والفنية.

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10 ورش

يقدم مهرجان الأقصر خلال دورته الحادية عشرة، 10 ورش فنية لدعم المواهب لجميع الفئات العمرية، ضمن برنامج تنمية الجمهور المحلي ودعم المواهب بصعيد مصر.

ويحرص المهرجان كل عام علي تقديم هذه الورش، حيث يقدم هذا العام ورش تقام لأول مرة، ومن بينها ورشة جديدة تحت عنوان "الحكي المسرحي لسيدات الجنوب " للفنانة إيمان شاهين ، ويقدم ورشة الإخراج السينمائي المخرج والمنتج احمد رشوان والتي تستهدف شباب الأقصر لتعليمهم مفهوم الإخراج السينمائي .

وتستهدف ورشة "سينما الأطفال " للمخرجة شويكار خليفة، طلاب الابتدائية، حيث يتم تدريب طلاب مدرسة جديدة كل يوم، وتعريفهم بسينما الأطفال واستخدام رسوماتهم فى صناعة فيلم قصير.

 

أفضل فيلم عن المرأة

يخصص مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال دورته الحادية عشرة، لجنة متخصصة لاختيار أفضل فيلم يعبر عن المرأة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، وتضم تلك اللجنة الناقدة هويدة حمدي والفنانة سلوي محمد علي والفنان حمزة العيلي، ويتنافس في تلك المسابقة 15 فيلما منها 5 أفلام مصرية والـ 10 أفلام الأخرى من دول أفريقية متعددة مثل: أوغندا، أنجولا، ورواندا، غانا، توجو".

إعادة اكتشاف مصر

كما اعلن عن إقامة ندوة رئيسية في اطار شعار " إعادة اكتشاف مصر " تتضمن مناقشة كيفية دعم  وتسهيل التصوير الأجنبي في مصر ، وغيرها من المحاور والندوات الخاصة بالاحتفال بمئوية توت عنخ آمون ومرور 200 عام علي فك رموز حجررشيد.

توت عنخ آمون الأقصر سينما محافظ قنا وزيرة الثقافة

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