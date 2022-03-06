اليوم..عرض مسلسل منورة بأهلها على منصة شاهد

يعرض مسلسل "منورة بأهلها" اليوم عبر منصة شاهد VIP، وحرص النجم أحمد السعدني على الترويج للمسلسل.

ونشر أحمد السعدني افيش المسلسل وعلق قائلة "منورة بأهلها الليلة ١١ مساء" نال إعجاب متابعيه وانهالت عليها التعليقات.



ومن المقرر عرض مسلسل منورة بأهلها اليوم 6 مارس ، حيث تدور أحداثه فى إطار 8 حلقات ومن تاليف محمد أمين راضى و إخراج يسرى نصر الله .

أبطال مسلسل منورة بأهلها

المسلسل بطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، سلوي عثمان ، عباس أبو الحسن ، عمر رزيق، بلال التونسي.. وآخرين.

تبدأ الأحداث باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام آدم التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال.