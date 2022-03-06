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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم..عرض مسلسل منورة بأهلها على منصة شاهد

منورة بأهلها
منورة بأهلها

يعرض مسلسل "منورة بأهلها" اليوم عبر منصة شاهد VIP، وحرص النجم أحمد السعدني على الترويج للمسلسل.

ونشر أحمد السعدني افيش المسلسل وعلق قائلة "منورة بأهلها الليلة ١١ مساء" نال إعجاب متابعيه وانهالت عليها التعليقات.


ومن المقرر عرض مسلسل منورة بأهلها اليوم 6 مارس ، حيث تدور أحداثه فى إطار 8 حلقات ومن تاليف محمد أمين راضى و إخراج يسرى نصر الله  .

أبطال مسلسل منورة بأهلها

المسلسل بطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، سلوي عثمان ، عباس أبو الحسن ، عمر رزيق، بلال التونسي.. وآخرين.

أحمد السعدني: عرض مسلسل منورة بأهلها غدا 6 مارس

ليلى علوي تعلن عن موعد عرض مسلسل منورة بأهلها

تبدأ الأحداث باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام آدم التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال.

يسرى نصر الله ناهد السباعي سلوي عثمان احمد السعدنى باسم سمرة عباس ابو الحسن

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