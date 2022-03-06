علي جمعة: السيئات لا تكتب على المسلم إلا بعد 6 ساعات من حدوثها.. فيديو

هل ترفع الأعمال مخصوص في شهر شعبان ؟ سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف.

وأجاب علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن أن كل مسلم ومعه ملك على اليمين يكتب الحسنات، وملك على اليسار يكتب السيئات، منوها أن الملك الموكل بكتابة الحسنات يكتبها على الفور، أما الملك الموكل بكتابة سيئات الإنسان فإنه يكتبها بعد ست ساعات، منوها أننا لم نر ذلك ولكن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الذي رآها فهو الموحى إليه.

وأشار إلى أن سبب تأخير كتابة السيئات إلا بعد ست ساعات من حدوث السيئة، حتى لو تاب المسلم منها فلا يكتبها الملك أو يسجلها على صاحبها، وهذا من كرم الله على عباده.

وأوضح، أن الست ساعات هي فرصة للعبد المذنب أو يتوب ويرجع إلى الله، وعليه أن يستغفر الله ويتوضأ وصلي ركعتين لله ويخرج صدقة .

وذكر أن السيئات لما تكتب على صاحبها، فإنه في يومي الإثنين والخميس يتم تثبيتها وهذا معنى رفع الأعمال، وفي شهر شعبان تثبت أعمال السنة كلها، سواء الحسنات أو السيئات.

وأشار إلى أن المسلم الذي فعل بعض الذنوب خلال العام، ولكنه قابل هذه الذنوب بأعمال خير كثيرة، فإنه هذه الذنوب قد ترفع عنها وتمحى من صفحته بسبب هذه الأعمال الخيرية.