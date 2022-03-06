عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكلمات مؤثرة.. أحمد فلوكس ينعى الإعلامي الراحل إياد داود

صدى البلد

نعى الفنان أحمد فلوكس، الإعلامي الراحل اياد داود الذي وافته المنية أمس، عن عمر يناهز 39 عاما، وذلك عبر حسابه على انستجرام.

وكتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، توفي إلى رحمة لله تعالي الفنان اياد داود صلاه الجنازه غدا ٦/٣/٢٠٢٢ بعد صلاه الظهر من مسجد مصطفى محمود المهندسين”.

وتابع: “ والله العظيم قربت .... قربوا من ربنا و تثبتوا بدينكم لأن كل العلامات بقت واضحة وضوح الشمس”.

txt

كان شخصا طيبا.. محمد العدل ينعي الإعلامي اياد داود

txt

أخبار الفن| وفاة الإعلامي الشاب إياد داوود.. بدرية طلبة تتعرض للنصب

أعلن خالد داود شقيق الإعلامي إياد داود عن موعد ومكان صلاة الجنازة عقب رحيل شقيقه منذ قليل.

وكتب خالد داود على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “: توفي اخي الحبيب اياد داود عن ٤٠ عاما مليئة بالحب والطيبة والإبداع يرحمه الله رحمة واسعة رحمتك يا رب”.

أضاف :" صلاة الجنازة في مسجد مصطفى محمود في المهندسين غدا الاحد بعد صلاة الظهر. العزاء يوم الاثنين ٧ مارس في الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب . لا حول ولا قوة الا بالله".

": توفي اخي الحبيب اياد داود عن ٤٠ عاما مليئة بالحب والطيبة والابداع".

وفاة إياد داود :

تساقطت ورقة اخرى من شجرة  شباب برنامج شبابيك الذي كان يقدم منذ سنوات ؛ وذلك بعد وفاة الإعلامي إياد داود منذ قليل .

وكان زميله في البرنامج الاعلامي والفنان الشاب عمرو سمير قد رحل هو الاخر في ٥ يوليو عام ٢٠١٧ لتسقط ورقتان من أوراق البرنامج .

توفى منذ قليل الفنان والإعلامي إياد داود ؛ عن عمر يناهز ٣٩ عاما حيث لقى الخبر صدمة أصدقائه ومحبيه .

إياد داود هو مذيع وممثل مصري مواليد عام 1983 في القاهرة خريج الجامعة الامريكية. الدراسة: مسرح (قسم تمثيل) و اعلام (قسم اذاعة و تلفزيون)، دفعة 2003.

اشترك في 15 عرض مسرحي جامعي.

عمل مدرب تمثيل في شركة مروة جبريل (ستارز) لثلاث سنوات
عمل مقدم برامج من سنة 2005 حتى 2012 (برنامج شبابيك قناة دريم/ برنامج ولاد البلد قناة صدى البلد).
اشترك بالتمثيل في مسلسل فض اشتباك رمضان 2013 دور خالد.

فلوكس صلاة المغرب العزاء الجنازة احمد فلوكس وفاة إياد داود إياد داود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل لقاء بيراميدز.. تعليق خالد الغندور على مطالب الخطيب من اتحاد الكرة

وفاة الفنان والإعلامي الشاب إياد داود

موعد عزاء وجنازة الإعلامي إياد داود

راتب 7 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لمختلف التخصصات بالمحافظات

تقلبات جوية وسيول متوقعة.. منخفض "السودان" يضرب مصر غدًا .. تفاصيل

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والمريخ في بدوري أبطال أفريقيا اليوم 5 / 3 / 2022

قصف روسي عنيف على ماريوبول الأوكرانية.. والمدينة بلا ماء وكهربا

أوراق شجرة "شبابيك تتساقط"..رحيل الإعلامي الشاب إياد داود بعد ممثل عودة الندلة

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف مواصفات مميزة لهاتف وان بلس OnePlus 10R.. صور

مساعد موسيماني السابق : لقاء الأهلي وصن داونز سيحسم صدارة المجموعة

مفاجأة.. تشافي يرحب برحيل تير شتيجن عن صفوف برشلونة

البيت الأبيض يعلن عن مكالمة مطولة بين بايدن ورئيس أوكرانيا

من 6 نقاط.. جونسون يعلن عن خطة لـ إحباط طموحات بوتين

معجزة.. أردنية كفيفة تستعيد بصرها بالرقية الشرعية.. شاهد رد فعلها|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجزة.. أردنية كفيفة تستعيد بصرها بالرقية الشرعية.. شاهد رد فعلها|فيديو

بسبب حذائه .. كيف خسر سعيد الحافي فرصة الاحتراف بالأهلي؟

تأثير الرياح الترابية على الأطفال .. كيف تحمين رضيعك

الجمال والبراءة والسلاح.. نساء وأطفال أوكرانيا يتدربون على القتال بالكلاشنيكوف والمولوتوف.. صور

فيديو

صنع بأياد مصرية .. إيجي فاكس أول لقاح محلي الصنع 100%

لأول مرة في تاريخ مصر.. قاضيات يجلسن على منصة مجلس الدولة | فيديو جراف

بالعودة للماضي.. دنيا سمير غانم تحاول الخروج من أزمتها مع هشام جمال

عايز تشتهر على قفايا.. قصة الفنان هشام المليجي بعد تصدره التريند|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ