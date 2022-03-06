بكلمات مؤثرة.. أحمد فلوكس ينعى الإعلامي الراحل إياد داود

نعى الفنان أحمد فلوكس، الإعلامي الراحل اياد داود الذي وافته المنية أمس، عن عمر يناهز 39 عاما، وذلك عبر حسابه على انستجرام.

وكتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، توفي إلى رحمة لله تعالي الفنان اياد داود صلاه الجنازه غدا ٦/٣/٢٠٢٢ بعد صلاه الظهر من مسجد مصطفى محمود المهندسين”.

وتابع: “ والله العظيم قربت .... قربوا من ربنا و تثبتوا بدينكم لأن كل العلامات بقت واضحة وضوح الشمس”.

أعلن خالد داود شقيق الإعلامي إياد داود عن موعد ومكان صلاة الجنازة عقب رحيل شقيقه منذ قليل.

وكتب خالد داود على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “: توفي اخي الحبيب اياد داود عن ٤٠ عاما مليئة بالحب والطيبة والإبداع يرحمه الله رحمة واسعة رحمتك يا رب”.

أضاف :" صلاة الجنازة في مسجد مصطفى محمود في المهندسين غدا الاحد بعد صلاة الظهر. العزاء يوم الاثنين ٧ مارس في الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب . لا حول ولا قوة الا بالله".

": توفي اخي الحبيب اياد داود عن ٤٠ عاما مليئة بالحب والطيبة والابداع".

وفاة إياد داود :

تساقطت ورقة اخرى من شجرة شباب برنامج شبابيك الذي كان يقدم منذ سنوات ؛ وذلك بعد وفاة الإعلامي إياد داود منذ قليل .

وكان زميله في البرنامج الاعلامي والفنان الشاب عمرو سمير قد رحل هو الاخر في ٥ يوليو عام ٢٠١٧ لتسقط ورقتان من أوراق البرنامج .

توفى منذ قليل الفنان والإعلامي إياد داود ؛ عن عمر يناهز ٣٩ عاما حيث لقى الخبر صدمة أصدقائه ومحبيه .

إياد داود هو مذيع وممثل مصري مواليد عام 1983 في القاهرة خريج الجامعة الامريكية. الدراسة: مسرح (قسم تمثيل) و اعلام (قسم اذاعة و تلفزيون)، دفعة 2003.

اشترك في 15 عرض مسرحي جامعي.

عمل مدرب تمثيل في شركة مروة جبريل (ستارز) لثلاث سنوات

عمل مقدم برامج من سنة 2005 حتى 2012 (برنامج شبابيك قناة دريم/ برنامج ولاد البلد قناة صدى البلد).

اشترك بالتمثيل في مسلسل فض اشتباك رمضان 2013 دور خالد.