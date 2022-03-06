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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض وأسود.. شاهدI أحدث جلسة تصوير لـ حسن الرداد

صدى البلد

شارك الفنان حسن الرداد، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألق بلوك كلاسيكي أنيق، في صور معدلة باللونين الأبيض والأسود لاقت تفاعل كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا.

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حسن الرداد نجم قناة المحور فى رمضان 2022 بـ مسلسل «بابلو»

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حسن الرداد يروج لمسلسله الرمضاني(بابلو)

يشارك النجم حسن الرداد، فى الماراثون الرمضانى 2022 بمسلسل “بابلو”، الذى يعرض فقط وحصريا على شاشة قناة “المحور”. 

ويجسد النجم حسن الرداد شخصية الشاب "سيد بابلو" والذي ينتمي لإحدى المناطق الشعبية ، وتدور أحداث المسلسل  في إطار اجتماعي أكشن، ويلقي الضوء على العديد من القضايا  التي تشغل الرأي العام، ودائمًا ما تثير الجدل حين طرحها.

مسلسل بابلو

ويشارك في بطولة المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم بجانب النجم حسن الرداد منهم الفنانة أروى جودة، نجلاء بدر، سوسن بدر، ومصطفى فهمي، سلوى عثمان، ونهى عابدين، والعمل تأليف السيناريست حسن دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي

مسلسل "بابلو" يسجل التعاون الثالث بين حسن الرداد والمخرج محمد عبد الرحمن حماقي، بعد مسلسل "شاهد عيان" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى وشارك في بطولته هنا شيحة وبسمة ومحمد لطفى ووليد فواز.

وفيلم "تحت تهديد السلاح" الذى تم الانتهاء من تصويره ومقرر عرضه قريباً ويشارك في بطولته مى عمر وشيرين رضا وفتحى عبد الوهاب.

جلسة تصوير حسن الرداد الفنانة اروى جودة سلوي عثمان شيرين رضا نجلاء بدر رمضان

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