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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لبنان.. جويل مردينيان بإطلالة أنثوية على إنستجرام

جويل مردينيان
جويل مردينيان

شاركت الإعلامية جويل مردينيان صور جديدة لها وهي تستعرض انوثتها، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

 

 إطلالة جويل مردينيان

 

وظهرت جويل مردينيان ، بنطال باللون الاسود، واختارت عليه توب كت باللون الاخضر وجاكيت بيج من الفرو قامت بارتداء على اكتافها، مع اختيار حذاء من الجلد باللون الأسود وحقيبة ناعمة باللون الاخضر من الشمواه ، وهو ما أعطاها إطلالة ساحرة وأنيقة .
 

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وتركت جويل مردينيان خصلات شعرها الذهبية منسدلة عبر اكتافها وظهرها تسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع إطلالتها الناعمة والرائعة.

وأكملت جويل مردينيان إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت باختيار اللون الكشميري اللامع كأحمر شفاه، مع الماسكارا والآي لاينر و الاي شادو السموكي بألوان ناعمة لتبرز من جمال عينيها .

 

جويل مردينيان


ولم تتكلف جويل مردينيان في ارتداء الإكسسوارات، حيث إنها اختارت ساعة يد باللون الفضي ، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

 

حياة جويل مردينيان 

 

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميته نايثين .

 

مسيرة جويل مردينيان

 

وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

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