الجيش الأوكراني يكشف تفاصيل أحداث الـ24 ساعة الأخيرة من الغزو الروسي

أصدر الجيش الأوكراني اليوم الأحد، تقرير العملياتي اليومي، مشيراً إلى أن القوات الروسية تواصل التركيز على العاصمة كييف مع المضي قدماً في الهجمات على خاركيف وميكولايف وإنشاء ممر بري مع شبه جزيرة القرم.

ووفقا للتقرير، الذي نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في الساعة 2 صباحا بالتوقيت المحلي، شاركت الطائرات القادمة من المطارات في الأراضي البيلاروسية في غارات جوية على البنية التحتية العسكرية والمدنية في كييف وجيتومير.

وأضاف الجيش نقلا عن معلومات استخباراتية داخلية أن القوات الروسية تعتزم الاستيلاء على محطة كانيف للطاقة الكهرومائية على نهر دنيبر في كانيف بأوكرانيا بينما تستمر إعادة تجميع القوات الروسية.

وذكر التقرير أن القوات الروسية تواصل "إغلاق مدينة ماريوبول والقيام بقصف مدفعى للبنية الاساسية المدنية" وتكبدت ميكولايف "خسائر كبيرة".

وأضاف الجيش الأوكراني أنه تم إسقاط أربع طائرات هليكوبتر روسية أخرى وخمس طائرات وطائرة بدون طيار.

أصدر الجيش الأوكراني اليوم الأحد، تقرير العملياتي اليومي، مشيراً إلى أن القوات الروسية تواصل التركيز على العاصمة كييف مع المضي قدماً في الهجمات على خاركيف وميكولايف وإنشاء ممر بري مع شبه جزيرة القرم.

ووفقا للتقرير، الذي نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في الساعة 2 صباحا بالتوقيت المحلي، شاركت الطائرات القادمة من المطارات في الأراضي البيلاروسية في غارات جوية على البنية التحتية العسكرية والمدنية في كييف وجيتومير.

وأضاف الجيش نقلا عن معلومات استخباراتية داخلية أن القوات الروسية تعتزم الاستيلاء على محطة كانيف للطاقة الكهرومائية على نهر دنيبر في كانيف بأوكرانيا بينما تستمر إعادة تجميع القوات الروسية.

وذكر التقرير أن القوات الروسية تواصل "إغلاق مدينة ماريوبول والقيام بقصف مدفعى للبنية الاساسية المدنية" وتكبدت ميكولايف "خسائر كبيرة".

وأضاف الجيش الأوكراني أنه تم إسقاط أربع طائرات هليكوبتر روسية أخرى وخمس طائرات وطائرة بدون طيار. وقالت أوكرانيا إن إجمالي العدد بلغ 44 طائرة مقاتلة و44 هليكوبتر.

ألقت روسيا قنابل قوية على مناطق سكنية في مدينة تشيرنيهيف، بحسب ما أفاد مسؤول إقليمي السبت.

وذكر الجيش الأوكرانى أن منظمة "فاجنر جروب" الروسية شبه العسكرية أقامت قاعدة فى مدينة روستوف أون دون جنوبى روسيا تقوم منها بتجنيد مرتزقة للقتال ضد أوكرانيا.

وواعتقل جهاز الأمن أشخاصا يزعم أنهم وكلاء روس مكلفون بتنظيم ما يسمى 'جمهورية أوكرانيا الاتحادية'. ووفقا لما قاله، فإن "الجمهورية" المفترضة كانت ستضم إيفانو فرانكيفسك، وزاكارباتيا، ولفيف، وتيرنوبل، وشيرنيفتسي.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، نشر فياتشيسلاف تشاوس صورة لما قال إنه قنبلة FAB-500 غير منفجرة، وهي قنبلة سوفيتية الصنع تزن 500 كيلوجرام (1100 رطل) ألقيت من الجو.

وقال تشاوس رئيس منطقة تشيرنيهيف التى تحمل نفس الاسم:"عادة ما يستخدم هذا السلاح ضد المنشآت العسكرية الصناعية والمنشآت المحصنة. لكن في تشيرنيهيف ضد المناطق السكنية".

وتعرضت مدينة تشيرنيهيف الواقعة شمال كييف والتى يبلغ عدد سكانها 290 ألف نسمة لنيران كثيفة من القوات الروسية. وقال مسؤولون إن 17 شخصا في المنطقة قتلوا في القصف.

وقال ميخايلو بودولاك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن روسيا بدأت "تدرك الكلفة الحقيقية للحرب".

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام أن "هناك تحول في الموقف الروسي في ظل المقاومة الأوكرانية والعقوبات الدولية".

وأكد بودولاك:"بدأنا الآن في إجراء مفاوضات بناءة".

واتهم مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك روسيا بأنها أحبطت خطة إجلاء المدنيين من ماريوبول.

وقال ميخايلو بودولاك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تريد "وقف فوري لإطلاق النار وتوفير ضمانات أمنية بعدم تعرض أوكرانيا للهجوم مرة أخرى".

ودعا مستشار الرئيس الأوكراني حلف شمال الأطلسي "الناتو" مجدداً بفرض حظر طيران فوق أوكرانيا.