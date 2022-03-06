بصور عفوية.. أحمد داود يشارك متابعيه أحدث ظهور بمجلة عالمية

شارك الفنان أحمد داود صورا جديدة له في أحدث ظهور له لمجلة عالمية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر بصور عفوية لاقت تفاعل كبير لمتابعيه عبر السوشيال ميديا.

بدأ العد التنازلي لموسم رمضان 2022، ومعه تصدر النجمان أحمد داود وآسر ياسين البوستر الثنائي المسلسل سوتس بالعربي والذي انطلق مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي.

ويقوم أحمد داود وآسر ياسين في إطار أحداث المسلسل بشخصيتي آدم منصور وزين ثابت، وهما مايك روس وهارفي سبيكتر في النسخة الأجنبية من المسلسل، والذي يتعرفا على بعضهما في وقت مبكرًا ليخوضا تحديات صعبة لحل القضايا.

أبطال المسلسل :

ويشارك داود وآسر بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 في دور العرض السينمائية عقب انتهاء الموسم الرمضاني، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

كما بدأ مؤخرًا تصوير فيلمه المقبل هيصة، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم يعيش بإحدى المناطق الشعبية ويطمح للشهرة والعالمية، ولكن ما يواجهه أثناء مشواره الكروي يقلب كل شيء رأسًا على عقب، الفيلم من تأليف محمد ناير، إنتاج Cine-Pro Production، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

أحمد داود هو نجم مصري شاب، اشتهر باختلاف الشخصيات التي يقدمها سواء على المستوى السينمائي أو المستوى الدرامي، تصدر المشهد السينمائي في بداياته ببطولة فيلم ولد وبنت، ثم اتجه إلى الدراما بالمشاركة ليتعاون مع نجوم كبار مثل يسرا ونور الشريف وليلى علوي، ويعتبر دوره في مسلسل سجن النسا بوابة دخوله إلى عالم الأدوار المركبة، ليشارك بعدها في بطولة مسلسل جراند أوتيل، ثم مسلسل هذا المساء والذي اعتبره النقاد واحد من أفضل الأعمال الدرامية في الآونة الأخيرة.

كما رصد نجاحًا كبيرًا بشخصية يوسف في مسلسل أهو ده اللي صار، اهتم داود بالبطولة الجماعية على المستوى السينمائي وشارك في أفلام ولاد رزق بجزأيه الأول والثاني، وهيبتا: المحاضرة الأخيرة، وجميعهم حصدوا نجاحًا على المستوى الجماهيري والنقدي، ثم عاد ليتصدر البطولة السينمائية المُطلقة من خلال فيلم 122 والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 4D، وتجاوزت إيراداته الـ 24 مليون جنيه مصري، وينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 أول فيلم مصري يُعرض بالكامل بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط.