روسيا: قصف محيط محطة زابوريجيا لوجود وثائق حول تصنيع الأسلحة النووية

قال مصدر روسي مطلع، اليوم الأحد، إن الاشتباكات الأخيرة في المباني الإدارية بالقرب من محطة زابوريجيا النووية قد تكون نتيجة لتخزين أوكرانيا لوثائق حول تصنيع الأسلحة النووية هناك.

وحسب “سبوتنيك” قال المصدر “بعض الوثائق كانت متاحة أيضا في محطة زابوريجيا. ويبدو أن الاشتباكات مع مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية في المباني الإدارية المجاورة لمحطة الطاقة النووية مرتبطة بهذا الأمر”.

وأضاف أن السلطات الأوكرانية دمرت جزئيًا ونقلت غالبية الوثائق المتعلقة بمسألة تصنيع الأسلحة النووية من كييف وخاركيف إلى لفيف.

وقال المصدر “وسط التوتر المتزايد في العلاقات مع روسيا، قررت القيادة الأوكرانية إتلاف جميع الوثائق القيمة المخزنة في المراكز العلمية في كييف وخاركيف أو نقلها إلى جامعة لفيف الوطنية للفنون التطبيقية”.

وأشار إلى أنه تم القيام بذلك حتى تتمكن أوكرانيا من “تجنب اتهامات بوجود أسلحة في البرنامج النووي السلمي لأوكرانيا”.

كما لفت المصدر إلى أن السلطات الأوكرانية استخدمت محطة تشيرنوبل للطاقة النووية لصنع قنبلة قذرة.

وقال إن أوكرانيا كانت قريبة من صنع قنبلة “قذرة” نووية تعتمد على البلوتونيوم.