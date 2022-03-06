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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفن مش حرام.. ناهد السباعي تحكي ذكرياتها مع هدى سلطان بمهرجان الأقصر

ناهد السباعى
ناهد السباعى

أقيمت اليوم ندوة وتوقيع كتاب "10 نساء في واحدة" عن الفنانة الراحلة هدى سلطان ، في إطار تكريمها بالدورة الحدية عشر من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بحضور حفيدتها ناهد السباعي ومؤلف الكتاب الناقد كمال رمزي ، وأدار الحوار الناقد رامي عبد الرازق.

تحدثت ناهد عن جدتها وقالت": جدتي كانت تحب عملها، ونادرا ما تجد فنان يحب عمله بهذه لصورة، وأتمنى أن أظل في مرحلتي الحالية وأقدم فيها الكثير، أما هي فلم يكن لديها هذا الشعور، فهى أحبت كل مراحلها العمرية المختلفة، سوءا كانت شابة أو أم أو حتى جدة".

وتابعت": محمود حميدة قال لي لها روح ولغة، وسمعنا أغنيتين كأن 2 من المطربين يغنوها، ونادرا ما تجد شخصا يفعل هذا، وقادر على الدمج بين الغناء والتمثيل، ولم أشعر أن جدتي محجبة سواء على المسرح أو أمام الشاشة، ولم تعتزل لأنها كانت مؤمنة بفنها ومتأكده أنه قوي، وكانت تقول لماذا اعتزل أنا لا أفعل شئ حرام، فهي تقدس الفن، وعاشت الفن أكثر مما عاشته مع جدي.

وأضافت": أدوار هدى سلطان علمت أجيال، وكانت دائما تقول : علينا أن نعيش الحالة وأتمني أن أكون ربعها".

وعن علاقتها بها كجده قالت": كل الأسرة كانت تحبها ومنقدرشي نعيش بدونها، وشعرت بحبها حينما حدث لي حادث، ورأيت اهتمامها وحنانها بي، وعلى الرغم من ذلك ، فلها جانب آخر فهي شديدة".

وتابعت: جدتي كان لديها مبدأ فهي لاتحب الغناء في الافراح، لم تفعلها ابدا شوى في افراح عائلتنا، ولدى فيديو نادر بينها وبين جدي فريد شوقي وهو يتغزل بها. 

تفاصيل مهرجان الأقصر

يحضر المهرجان 100 شاب وفتاة من محافظات مصر المختلفة جميع فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ومشاهدة أفلامه في دورته الحادية عشرة والمقررة في الفترة من 4 إلي 10 مارس، وذلك بدعم من وزارة الشباب والرياضة والوزير الدكتور أشرف صبحي، وذلك للتعرف علي الثقافات الأفريقية المختلفة وعادات الشعوب وٱمالها وأحلامها.

وجاء اختيار هؤلاء الشباب والشابات من محبي السينما والفنون، عبر برنامج " نوافذ " الذي كان ينظمه المهرجان من خلال مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، بإشراف نجوى صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة للبرامج الثقافية والفنية.

10 ورش

يقدم مهرجان الأقصر خلال دورته الحادية عشرة، 10 ورش فنية لدعم المواهب لجميع الفئات العمرية، ضمن برنامج تنمية الجمهور المحلي ودعم المواهب بصعيد مصر.

ويحرص المهرجان كل عام علي تقديم هذه الورش، حيث يقدم هذا العام ورش تقام لأول مرة، ومن بينها ورشة جديدة تحت عنوان "الحكي المسرحي لسيدات الجنوب " للفنانة إيمان شاهين ، ويقدم ورشة الإخراج السينمائي المخرج والمنتج احمد رشوان والتي تستهدف شباب الأقصر لتعليمهم مفهوم الإخراج السينمائي .

وتستهدف ورشة "سينما الأطفال " للمخرجة شويكار خليفة، طلاب الابتدائية، حيث يتم تدريب طلاب مدرسة جديدة كل يوم، وتعريفهم بسينما الأطفال واستخدام رسوماتهم فى صناعة فيلم قصير.

أفضل فيلم عن المرأة

يخصص مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال دورته الحادية عشرة، لجنة متخصصة لاختيار أفضل فيلم يعبر عن المرأة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، وتضم تلك اللجنة الناقدة هويدة حمدي والفنانة سلوي محمد علي والفنان حمزة العيلي، ويتنافس في تلك المسابقة 15 فيلما منها 5 أفلام مصرية والـ 10 أفلام الأخرى من دول أفريقية متعددة مثل: أوغندا، أنجولا، ورواندا، غانا، توجو".

إعادة اكتشاف مصر

كما اعلن عن إقامة ندوة رئيسية في اطار شعار " إعادة اكتشاف مصر " تتضمن مناقشة كيفية دعم  وتسهيل التصوير الأجنبي في مصر ، وغيرها من المحاور والندوات الخاصة بالاحتفال بمئوية توت عنخ آمون ومرور 200 عام علي فك رموز حجررشيد.

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