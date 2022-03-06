أحمد تيمور في أمسية شعرية بالأوبرا

تعقد دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر، في إطار فعاليات النشاط الثقافي والفكري، أمسية للشاعر الدكتور أحمد تيمور بمشاركة نخبة من الفنانين والمثقفين، ويديرها الإعلامي جمال حماد تحت إشراف الفنان أمين الصيرفى وذلك في مساء الأربعاء المقبل علي المسرح الصغير.

وخلال الأمسية، يلقى تيمور مختارات من أشهر دواوينه الشعرية منها ثنائية الطفو والغرق، اثنين في وصف أمريكا، العصافير في زيها القاهري، قافيه بين امرئ القيس وبيني، عشب يحجب النخيل وغيرها.



يذكر أن الشاعر الدكتور أحمد تيمور تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة ثم حصل على ماجستير الطب في الفسيولوجيا وماجستير الأمراض الباطنة ونال درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر وزمالة الأبحاث من جامعة تافتس الأمريكية ويعمل أستاذاً بكلية الطب جامعة الأزهر.