القومي للترجمة بالقاهرة يحتفل باليوم العالمي للمرأة.. الثلاثاء

بندوة «.. أميرة عبد الصادق نموذجًا»

يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي باليوم العالمي للمرأة بعد غد الثلاثاء والذي يوافق 8 مارس من كل عام بندوة بعنوان "المترجمة المصرية والترجمة العلمية: أميرة عبد الصادق نموذجًا"، وذلك في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 8 مارس 2022 عبر تطبيق زووم، ويشارك في الندوة المترجمة أميرة عبد الصادق ومحمد الجندي مدير الترجمة بمؤسسة هنداوي.

المُترجمة أميرة عبد الصادق حاصلة على ليسانس اللغة الانجليزية من كلية الألسن بجامعة عين شمس و على ماجستير في السياسات الثقافية للترجمة من كلية الآداب جامعة القاهرة، عملت مترجمة أولى في عدد من المؤسسات الثقافية منها مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، دار نهضة مصر للنشر ولها عدد كبير من الترجمات نذكر منها :"الكون :عوالم محتملة"، "الطرق على أبواب السماء"، "اضطرابات الأكل :ما يحتاج الجميع إلى معرفته"، "الدرجات الست و أسرار الشبكات "، "الهامسون بالكتب: إحياء القارئ الكامن داخل كل طفل"، "الجنون في غياهب السجون: أزمة الصحة العقلية خلف القضبان و دورنا في مواجهتها"و "الهندوسية: مقدمة قصيرة جدا".

كما حصلت على جائزة الترجمة العلمية من المركز القومي للترجمة في عام 2017 عن ترجمة كتاب "الطرق على أبواب السماء: كيف تنير الفيزياء والتفكير العلمي الكون والعالم المعاصر" والصادر عن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ومؤخرا فازت بجائزة أفضل كتاب علمي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن ترجمتها لكتاب"الكون :عوالم محتملة" الصادر عن دار نهضة مصر للنشر.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام هو مناسبة للاحتفال بالتقدم الذي أُنجز في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وأيضًا لتسليط الضوء على الأعمال المذهلة التي قامت بها النساء في المجالات الثقافية والسياسية واجتماعية لتطوير البشرية، وأخيرا لرفع الوعي المجتمعي بهذه الانجازات.