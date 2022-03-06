تعرف على طريقة تغيير اطار السيارة بنفسك

يتعرض البعض اثناء القيادة الى تلف او ثقب احد اطارات سياراته ، ولكن لا يعلم عدد من السائقين طرق الاستبدال الصحيحة للاطارات .

ففى بداية الامر ، عند تلف اطار السيارة أو انفجارها اثناء القيادة ، لابد من عدم الانعطاف بشكل مفاجى يمينا او يسارا ، ولا تضغط على فرامل السيارة ، كما يجب الوقوف على جانب الطريق، وخفّض سرعتك تدريجياً ، حتى تقف السيارة تماما عن الحركة .

ثم بعد ذلك البدء فى التجهيز لتغير الاطار المثقوب ، فالمكان المثالي لتغيير الإطار هو جانب واسع لطريق مستقيم ومرصوف أو موقف لركن السيارات ، ثم تشغيل المصابيح التحذيرية لتنبيه السائقين الآخرين على ملاحظة سيارتك المتوقفة.

كما لابد لتغير الاطار التالف او المثقوب توافر كلا من معطف/رداء عاكس ، و مثلث السلامة ، و رافعة ، و مفتاح ربط ، و إطار احتياطي منفوخ ، و دليل مستخدم السيارة ، و إذا لم تأتِ هذه المعدات مع سيارتك/أو فقدت بعضها/ أو كان شكل الإطار الاحتياطي غير مطمئن، فلا تتردد في الاتصال بخدمة المساعدة على الطريق أو التلويح لأي سيارة لمساعدتك ، بالاضافة الى كشّاف مع بطاريات تعمل ، و لوح خشبي بمقاس 2 x 6 بوصة للحفاظ على الرافعة ، و قفازات ، و ركائز تثبيت العجلات .

1- وضع مثلث التحذير على الطريق على بعد 50 متراً على الأقل خلف السيارة المعطلة ، و اخراج الإطار الاحتياطي من صندوق السيارة وضعه على يمين الإطار المثقوب

2- تركيب ركائز تثبيت العجلات ، لانها تعطى ثبات السيارة وعدم انزلاقها أثناء تغيير الإطار ، و يتم تثبيت ركائز تثبيت العجلات أما العجلات الأمامية. أم عند تغيير إحدى الإطارات الأمامية، فيتم تثبيت ركائز العجلات خلف العجلات الخلفية ، و يمكنك أيضاً استخدام الطوب أو الحجارة الكبيرة لتثبيت العجلات – تأكد من أن تكون كبيرة كفاية لمنع السيارة من الحركة.

3- أزل طاسة الدولاب أو غطاء الإطار، لانه يغطي صواميل السحب فيجب إزالته أولاً. أما إذا كانت صواميل السحب بارزة فانتقل مباشرة للخطوة الثالثة.

4- حَل صواميل السحب ، باستخدام مفتاح الربط لتدوير الصواميل عكس حركة عقارب الساعة لفكّها. لا تقم بفَك الصواميل بالكامل.

5- ضع الرافعة أسفل السيارة ، و اتبع تعليمات دليل مستخدم السيارة كي تضع الرافعة أسفل السيارة بشكل مثالي ، و أضف قطعة من الخشب مقاس 2×6 بوصة أسفل الرافعة قبل محاولة رفع السيارة، لمنعها من التحرك تحت تأثير وزن السيارة ولحفظ توازنها (خصوصاً على الأسفلت).

6- رفع السيارة باستخدام الرافعة ، بعد تثبيتها بشكل ملائم، ابدأ برفع السيارة حتى يصبح الإطار الذي سيتم استبداله على ارتفاع 6 بوصة عن الأرض. لا تضع أبداً أي جزء من جسمك تحت السيارة أثناء وبعد عملية رفع السيارة.

7- فك صواميل السحب، و ازالت الإطار المثقوب ، فلابد من الامساك بالإطار من الجانبين، واسحبه برفق إليك حتى ينخلع تماماً من محور العجلات، وضعه على الجانب الأيسر.

8- وضع الإطار الاحتياطي على مسامير السحب ، عن طريق ضبط استقامة المحور الإطار مع مسامير السحب. ادفع الإطار برفق حتى تظهر مسامير السحب عبر الإطار ، و ضع صواميل السحب على مسامير الربط وابدأ بربطها يدوياً. عند تركيبك جميع صواميل السحب، تأكد من ربطها يدوياً بأقصى قوتك.

9- أنزل السيارة واربط صواميل السحب باستخدام مفتاح الربط ، و احكام ربط صواميل السحب إلى أقصى درجة باستخدام مفتاح الربط وتدويره في اتجاه حركة عقارب الساعة.

10- بعد الانتهاء من عملية التركيب ، لابد التأكد من ضغط الإطار ، فإذا كان ضغط الإطار منخفضاً فتوجه (ببطء) إلى أقرب مركز خدمة.