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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على طريقة تغيير اطار السيارة بنفسك

تغير اطار السيارة
تغير اطار السيارة

يتعرض البعض اثناء القيادة الى تلف او ثقب احد اطارات سياراته ، ولكن لا يعلم عدد من السائقين طرق الاستبدال الصحيحة للاطارات   .

 

ففى بداية الامر ، عند تلف اطار السيارة أو انفجارها اثناء القيادة ، لابد من عدم الانعطاف بشكل مفاجى يمينا او يسارا ، ولا تضغط على فرامل السيارة ، كما يجب الوقوف على جانب الطريق، وخفّض سرعتك تدريجياً ، حتى تقف السيارة تماما عن الحركة .

 

ثم بعد ذلك البدء فى التجهيز لتغير الاطار المثقوب ، فالمكان المثالي لتغيير الإطار هو جانب واسع لطريق مستقيم ومرصوف أو موقف لركن السيارات ، ثم تشغيل المصابيح التحذيرية لتنبيه السائقين الآخرين على ملاحظة سيارتك المتوقفة.

 

كما لابد لتغير الاطار التالف او المثقوب توافر كلا من معطف/رداء عاكس ، و مثلث السلامة ، و رافعة ، و مفتاح ربط ، و إطار احتياطي منفوخ ، و دليل مستخدم السيارة ، و إذا لم تأتِ هذه المعدات مع سيارتك/أو فقدت بعضها/ أو كان شكل الإطار الاحتياطي غير مطمئن، فلا تتردد في الاتصال بخدمة المساعدة على الطريق أو التلويح لأي سيارة لمساعدتك ، بالاضافة الى كشّاف مع بطاريات تعمل ، و لوح خشبي بمقاس 2 x 6 بوصة للحفاظ على الرافعة ، و قفازات ، و ركائز تثبيت العجلات .

 

1-  وضع مثلث التحذير على الطريق على بعد 50 متراً على الأقل خلف السيارة المعطلة ، و اخراج  الإطار الاحتياطي من صندوق السيارة وضعه على يمين الإطار المثقوب

 

2- تركيب ركائز تثبيت العجلات ، لانها تعطى ثبات السيارة وعدم انزلاقها أثناء تغيير الإطار ، و يتم تثبيت ركائز تثبيت العجلات أما العجلات الأمامية. أم عند تغيير إحدى الإطارات الأمامية، فيتم تثبيت ركائز العجلات خلف العجلات الخلفية ، و يمكنك أيضاً استخدام الطوب أو الحجارة الكبيرة لتثبيت العجلات – تأكد من أن تكون كبيرة كفاية لمنع السيارة من الحركة.

 

3- أزل طاسة الدولاب أو غطاء الإطار، لانه يغطي صواميل السحب فيجب إزالته أولاً. أما إذا كانت صواميل السحب بارزة فانتقل مباشرة للخطوة الثالثة.

 

4-  حَل صواميل السحب ، باستخدام مفتاح الربط لتدوير الصواميل عكس حركة عقارب الساعة لفكّها. لا تقم بفَك الصواميل بالكامل.

 

5-  ضع الرافعة أسفل السيارة ، و اتبع تعليمات دليل مستخدم السيارة كي تضع الرافعة أسفل السيارة بشكل مثالي ، و أضف قطعة من الخشب مقاس 2×6 بوصة أسفل الرافعة قبل محاولة رفع السيارة، لمنعها من التحرك تحت تأثير وزن السيارة ولحفظ توازنها (خصوصاً على الأسفلت).

 

6- رفع السيارة باستخدام الرافعة ، بعد تثبيتها بشكل ملائم، ابدأ برفع السيارة حتى يصبح الإطار الذي سيتم استبداله على ارتفاع 6 بوصة عن الأرض. لا تضع أبداً أي جزء من جسمك تحت السيارة أثناء وبعد عملية رفع السيارة.

 

7-  فك صواميل السحب، و  ازالت الإطار المثقوب ، فلابد من الامساك بالإطار من الجانبين، واسحبه برفق إليك حتى ينخلع تماماً من محور العجلات، وضعه على الجانب الأيسر.

 

8-  وضع الإطار الاحتياطي على مسامير السحب ، عن طريق ضبط استقامة المحور الإطار مع مسامير السحب. ادفع الإطار برفق حتى تظهر مسامير السحب عبر الإطار ، و ضع صواميل السحب على مسامير الربط وابدأ بربطها يدوياً. عند تركيبك جميع صواميل السحب، تأكد من ربطها يدوياً بأقصى قوتك.

 

9-  أنزل السيارة واربط صواميل السحب باستخدام مفتاح الربط ، و احكام ربط صواميل السحب إلى أقصى درجة باستخدام مفتاح الربط وتدويره في اتجاه حركة عقارب الساعة.

 

10- بعد الانتهاء من عملية التركيب ، لابد التأكد من ضغط الإطار ، فإذا كان ضغط الإطار منخفضاً فتوجه (ببطء) إلى أقرب مركز خدمة.

اطار السيارة سيارات إطارات فرامل السيارة مركز خدمة

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