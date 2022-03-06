شيماء سامي تتوج بميداليتين في بطولة إسبانيا الدولية للريشة الطائرة لذوي الإعاقة

نجحت شيماء سامي ، لاعبة المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة لذوي الإعاقة “بارا بادمنتون” في حصد ميداليتين ببطولة إسبانيا الدولية الأولى للريشة الطائرة لذوي الإعاقة، والتي أقيمت خلال الفترة من 27 فبراير واستمرت حتى 6 مارس الجاري.

حيث توجت "سامي" بفضية الفردي في تصنيف wh1، كما حصلت على البرونزية في تصنيف الفردي المدموج wh1 + wh2.

وحصدت شيماء سامي ، أيضًا المركز الخامس في منافسات الزوجي المختلط، وهو ما كررته ياسمينا عيسى ، والتي حققت نفس المركز على صعيد الفردي أو الزوجي المختلط، فيما لم يحالف التوفيق أحمد مجدي الدكروري في الصعود للأدوار النهائية.

ومن المقرر، أن تغادر شيماء سامي وياسمينا عيسى مدينة فيتوريا للمشاركة في بطولة إسبانيا الثانية والتي ستقام في مدينة كارتخينا، فيما يعود أحمد الدكروري إلى القاهرة.

وأكد محمد كمال القائم بأعمال رئيس الاتحاد سعادته بالنتائج المحققة في البطولة وأن اللاعبين سفراء لمصر على الأراضي الإسبانية مؤضحًا أن الاتحاد تحمل كافة تكاليف سفر وإقامة اللاعبين في البطولتين الدوليتين.

وتعد البطولتين ضمن خطة إعداد الاتحاد المصري للريشة الطائرة من أجل الصعود بأكبر قدر من اللاعبين لبارالمبياد باريس 2024.

الجدير بالذكر، أن أحمد الدكروري قد شارك في الألعاب البارالمبية الأخيرة والتي أقيمت بالعاصمة اليابانية طوكيو وحصل على المركز الخامس في الدورة.

50

51