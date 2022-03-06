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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بناء علي مقترح زعيم الاغلبية

رياضة النواب توصي الحكومة بإعادة النظر في قرار دمج مراكز الشباب

لجنة الشباب والرياضة
لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ،مناقشات موسعة حول قرار دمج مراكز  الشباب ، الصادر بقرار من الوزير السابق خالد عبدالعزيز ، حيث طالب عدد من نواب اللجنة بضرورة إلغاء القرار لعدم حرمان الشباب من ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة .

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشباب طلب طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد الخضر، بشأن الموافقة على إعادة إشهار مركز ميت زنقر- مدينة طلخا ، وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الاغلبية البرلمانية .

وأوصي  زعيم الاغلبية البرلمانية المهندس أشرف رشاد ، وزارة الشباب بإعادة النطر في قرار الدمج وأن يتم دراسة كل حالة علي حدة ، مع منح فترة توفيق  أوضاع لمراكز الشباب التي سيتم استثناؤها من قرار الدمج وذلك لمساعدة الشباب في ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة .

وخلال الاجتماع اكد النائب  الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، أن اللجنة طالبت الوزارة في وقت سابق بضرورة دراسة قرار الدمج ، والعمل علي إلغائه لافتا إلى أن وزير الشباب كلف بتشكيل لجنة من الهيئة القانونية ومستشاري وزارة الشباب ، بناء علي توصية اللجنة ولم يتم ابلاغنا  بنتائج تلك اللجنة التي شكلتها الوزارة .

وطالب الدكتور محمود حسين ، من مسؤولي وزارة الشباب ، بسرعة مد اللجنة بنتائج الدراسات التي تمت حول قرار إلغاء الدمج ، مشيرا الي أن هناك عددا من الأحكام القضائية التي صدرت ببطلان قرار الوزارة بدمج مراكز الشباب.

من جانبها قالت إيمان عبدالجبار ، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ، إن هناك قواعد لاشهار مراكز الشباب ، وقرار الدمج تم تطبيقه علي عدد من المراكز التي لا ينطبق عليها تلك الاشتراطات ، لافتة الي أن مركز الشباب محل طلب الإحاطة يمارس نشاطه في شقه مساحتها ٧٥ متر ، وعدد أعضائه ٣ آلاف عضو .

وفي نهاية الاجتماع أوصي  الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب مسئولي وزارة الشباب ، بإعادة النظر في قرار الدمج ودراسة كل حالة علي حدة وفقا لما أوصى به المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية .

البرلمان العمل مجلس النواب وزير الشباب الشباب والرياضة وزارة الشباب

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