رياضة النواب توصي الحكومة بإعادة النظر في قرار دمج مراكز الشباب

بناء علي مقترح زعيم الاغلبية

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ،مناقشات موسعة حول قرار دمج مراكز الشباب ، الصادر بقرار من الوزير السابق خالد عبدالعزيز ، حيث طالب عدد من نواب اللجنة بضرورة إلغاء القرار لعدم حرمان الشباب من ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة .

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشباب طلب طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد الخضر، بشأن الموافقة على إعادة إشهار مركز ميت زنقر- مدينة طلخا ، وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الاغلبية البرلمانية .

وأوصي زعيم الاغلبية البرلمانية المهندس أشرف رشاد ، وزارة الشباب بإعادة النطر في قرار الدمج وأن يتم دراسة كل حالة علي حدة ، مع منح فترة توفيق أوضاع لمراكز الشباب التي سيتم استثناؤها من قرار الدمج وذلك لمساعدة الشباب في ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة .

وخلال الاجتماع اكد النائب الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، أن اللجنة طالبت الوزارة في وقت سابق بضرورة دراسة قرار الدمج ، والعمل علي إلغائه لافتا إلى أن وزير الشباب كلف بتشكيل لجنة من الهيئة القانونية ومستشاري وزارة الشباب ، بناء علي توصية اللجنة ولم يتم ابلاغنا بنتائج تلك اللجنة التي شكلتها الوزارة .

وطالب الدكتور محمود حسين ، من مسؤولي وزارة الشباب ، بسرعة مد اللجنة بنتائج الدراسات التي تمت حول قرار إلغاء الدمج ، مشيرا الي أن هناك عددا من الأحكام القضائية التي صدرت ببطلان قرار الوزارة بدمج مراكز الشباب.

من جانبها قالت إيمان عبدالجبار ، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ، إن هناك قواعد لاشهار مراكز الشباب ، وقرار الدمج تم تطبيقه علي عدد من المراكز التي لا ينطبق عليها تلك الاشتراطات ، لافتة الي أن مركز الشباب محل طلب الإحاطة يمارس نشاطه في شقه مساحتها ٧٥ متر ، وعدد أعضائه ٣ آلاف عضو .

وفي نهاية الاجتماع أوصي الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب مسئولي وزارة الشباب ، بإعادة النظر في قرار الدمج ودراسة كل حالة علي حدة وفقا لما أوصى به المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية .