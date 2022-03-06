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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يشهد مناقشات برنامج أولمبياد باريس لاتحاد رفع الأثقال

صدى البلد

 

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة جلسة المناقشات -التى أقيمت اليوم الأحد بديوان الوزارة- بشأن برنامج أولمبياد باريس لاتحاد رفع الأثقال بحضور رئيس الاتحاد محمد عبد المقصود، والكابتن علاء حسن مدير منتخبات رفع الأثقال، ومشاركة الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير.

طالب الدكتور أشرف صبحى من اتحاد رفع الأثقال الاستعداد من الآن لدورة الألعاب الأوليمبية فى باريس ٢٠٢٤م، حيث تعول الوزارة على "رفع الأثقال" فى تحقيق عدد من الميداليات الأوليمبية بفضل مستويات اللاعبين المصريين وأرقامهم المميزة التى يحققونها فى مختلف الأوزان.

أكد وزير الشباب والرياضة على تقديم كل الدعم لاتحاد رفع الأثقال لتنفيذ خططه ومعسكراته التدريبية للاعبى ولاعبات رفع الأثقال، والعمل على تحقيق مطالبه فى إطار من التعاون والتنسيق؛ لإضافة إنجازات رياضية جديدة فى رياضة رفع الأثقال التى تتميز فيها مصر على مستوى العالم.

كما ناقش اللقاء الخطط التدريبية المُحددة من قبل الاتحاد فى ضوء إعداد اللاعبين، وتأهيلهم للبطولات القادمة لمواصلة الانجازات التى يحققها أبطال مصر الرياضيين فى رفع الأثقال.

من جانبه، قدم رئيس اتحاد رفع الأثقال الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل لاتحاد رفع الأثقال، وكذا تبنيه للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى الذى تنفذه الوزارة، وقدم أبطالاً واعدين لمنتخب رفع الأثقال للمنافسة فى مختلف البطولات الدولية المقبلة.

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