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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات تويوتا روميون موديل 2022 بالسوق المصري|صور

سعر ومواصفات تويوتا
سعر ومواصفات تويوتا روميون موديل 2022 بالسوق المصري |صور

تقدم شركة تويوتا نسختها روميون موديل 2022 بالسوق المصري عبر فئتين من التجهيزات، الاولى GL والثانية GLX، حيث تضم السيارة باقة من تقنيات الحماية، إلى جانب انظمة الرفاهية والتحكم، بالاضافة للمنظومة الفنية القياسية، مع التصميم الخارجي الكبير نسبيًا والذي يعكس مساحتها الداخلية الرحبة.

سعر ومواصفات تويوتا روميون موديل 2022 بالسوق المصري |صور 

مواصفات السيارة تويوتا روميون موديل 2022 

 

زودت السيارة تويوتا روميون موديل 2022 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 103 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 138 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكي جر أمامي تتكون من 4 سرعات.

سعر ومواصفات تويوتا روميون موديل 2022 بالسوق المصري |صور 

بينما تقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.2 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، مع سرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومتر في الساعة، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات طولها 2740 مم.

سعر ومواصفات تويوتا روميون موديل 2022 بالسوق المصري |صور 

وتأتي تويوتا روميون موديل 2022 بنسبة طول كلي بلغت 4395 مم للطول، وبعرض يبلغ 1735 مم، و 1690 مم للارتفاع، و 180 مم للخلوص الارضي، مع مساحة تخزين 153 لتر مع امكانية الحصول على سعة تخزينية اكبر بإستخدام تقنية طي المقاعد، بالاضافة إلى وزن كلي للسيارة يبلغ 1.170 كيلوجرام، وخزان وقود بسعة 45 لتر.

سعر ومواصفات تويوتا روميون موديل 2022 بالسوق المصري |صور 

ودعمت السيارة تويوتا روميون موديل 2022 بحزمة من التجهيزات ومنها، شاشة عرض الوسائط المتعددة بقياس 7 بوصة، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن، مع مرايات جانبية كهربائية، ونظام الحماية ضد السرقات، وفرامل ABS و EBD ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالاضافة إلى جنوط رياضية قياسها 15 بوصة.

 

سعر ومواصفات تويوتا روميون موديل 2022 بالسوق المصري |صور 

أسعار السيارة تويوتا روميون موديل 2022 في مصر 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك تويوتا روميون موديل 2022 بقيمة قدرها 280 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك تويوتا روميون موديل 2022 بقيمة قدرها 310 الف جنيه.

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