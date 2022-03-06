عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جيجي لامارا مدير أعمال نانسي عجرم يعلن وفاة زوجته

جيجي لامارا وزوجته
جيجي لامارا وزوجته

توفيت زوجة جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم، اليوم الأحد، حيث أعلن الخبر منذ قليل.

تقام صلاة وضع البخور في كنيسة مار اليا في الثانية من بعد ظهر غدا الاثنين، ثم ينقل جثمان الفقيدة بعد الصلاة إلى بلدة المعنية، في تمام الساعة الرابعة والنصف، ثم توارى الثرى في مدافن العائلة.

وتقبل أسرة الراحلة التعازي يوم الاثنين قبل الصلاة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ويوم الثلاثاء 8 مارس الجاري في صالون كنيسة مار الياس - أنطلياس ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وحتى الساعة السادسة مساء.

حفل نانسي عجرم:

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا في أسطنبول بتركيا،، وتألقت على المسرح بفستان أزرق أنيق، وقدمت عددا من أجمل أغانيها.

وتداول نشطاء مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام للحفل، ظهرت فيه أيلا الابنة الكبرى لنانسي عجرم بين الجمهور، وحرصت نانسي عجرم على تقبيلها أمامهم أثناء أغنية “لون عيونك”.

و حصدت الفنانة نانسي عجرم، 3 ملايين و750 ألف مشاهدة، مقتربة من الـ4 ملايين، بأحدث أغنية لها «150» بعد يوم واحد فقط من طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتمكنت نانسى عجرم من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك من خلال أغنيتها الجديدة “150”.

الأغنية حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد أن تم طرحها منذ ما يقرب من 3 أيام وهى باللهجة اللبنانية.

وكانت المطربة اللبنانية “نانسى عجرم”، طرحت كليب 150 عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب وتعاونت في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان والذى تم تصويره فى لبنان بعدد من الأماكن المتفرقة هناك.

وحرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا في إستاد القاهرة.

نانسي عجرم زوجة جيجي لامارا جيجي لامارا مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم وضع البخور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة ليلى علوي بقطع في الكف وخياطة 9غرز خلال تصوير دنيا تانية..صور

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند والركاب يعيشون حالة ذعر

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

شيطانة.. تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة “فيديو”

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

التموين: رصيد السلع يكفي لفترة طويلة.. ولا زيادة في أسعارها بالمجمعات الاستهلاكية

الأرصاد: انتهاء الرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال الساعات القادمة ..فيديو

لا يجوز.. مجدي عبدالغني يكشف قانونية بيع وادي دجلة للمهاجم أحمد عاطف

موضوعات متعلقة

شيرين رضا: ماتزعلوش من المشاهد الساخنة لأنها مش حقيقية.. فيديو

بعد ارتفاع حرارتها ودخولها المستشفى.. سلبية مسحة كورونا للفنانة غادة عادل

سلبية مسحة كورونا لغادة عادل ومغادرتها المستشفي اليوم

بعد تعرضها لوعكة صحية.. غادة عادل: أغادر المستشفى اليوم.. خاص

مش عارفين عندها إيه.. نجل غادة عادل يكشف حالتها الصحية بعد نقلها للمستشفى|خاص

نقل غادة عادل للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة

أخبار الفن| وفاة الإعلامي الشاب إياد داوود.. بدرية طلبة تتعرض للنصب

موعد عزاء وجنازة الإعلامي إياد داود

ترشيحاتنا

سفيرنا برومانيا: 800 طالب مصري غادروا أوكرانيا..وقمنا بشمول رعايتهم

على رأسها الذرة والسكر.. أوكرانيا تعلق تصدير 6 منتجات مع تصاعد الحرب

وزير السياحة: المتحف المصري الكبير يبدأ خطوات الحصول على شهادة الهرم الأخضر

البترول: لا صحة حول احتواء البنزين على أي معادن تتسبب في أعطال السيارات

إصابة ليلى علوي بقطع في الكف وخياطة 9غرز خلال تصوير دنيا تانية..صور

سعر ومواصفات تويوتا روميون موديل 2022 بالسوق المصري|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجان خطف التريند.. ماذا قال حسين فهمي عن بداياته وسخرية مفيد فوزي منه ؟

رئيس الأركان يشهد البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان

بعد إيلون ماسك.. طالب أمريكي يتتبع طائرات بوتين ويربك الروس

شاهد| لحظة سقوط مذيعة أمريكية أرضا بشكل مروع على الهواء

فيديو

خناقة شوارع.. إيقاف الدوري المكسيكي بسبب واقعة استاد لا كوريجيدورا

سقط على العمال.. انهيار سور شركة بمدينة العاشر من رمضان

منخفض صحراوي .. الأرصاد: الحرارة تنخفض 6 درجات غدا.. فيديو

سرعته 70 كيلومترًا في الساعة.. الأرصاد تحذر من منخفض خماسيني يجتاح البلاد..فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ