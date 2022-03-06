البترول: لا صحة حول احتواء البنزين على أي معادن تتسبب في أعطال السيارات

نفى حمدي عبد العزيز، المتحدث بإسم وزارة البترول، والثروة المعدنية ، كل الشائعات التى ترددت ، حول إحتواء البنزين علي منجليز أو معادن تسبب في أعطال السيارات.

وأضاف حمدي عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الأحد ، أن البلاد لا تستخدم أي إضافة أو معادن على الوقود.

وأكد المتحدث باسم وزارة البترول ، أن الوزارة قامت بتطوير محطات ومعامل التكرير المصرية، ولا تستخدم أي إضافات أخرى في الوقود المصري، وشكلت الوزارة لجنة للتأكد من سلامة البنزين.

وتابع "اي حد عاوز يتأكد من كلامنا متاح جدا ، مؤكدا أن منتجات البترول تكون منطبقة لكافة المواصفات المصرية، حتى المنتجات المستوردة يتم تحليلها للتأكد من مواصفاتها".

وأشار عبدالعزيز إلى أن شركات المحطات الأجنبية التى تعمل بمصر لديها مصداقية ، وتقوم بالحصول على البنزين المصري من المستودعات مشددا على أن هذه الشركات العالمية تقوم بإجراء تحليل للبنزين".

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